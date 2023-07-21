Камера замість GPS: армія США успішно випробувала нову систему навігації

Нова технологія візуальної навігації допоможе військовим пілотам орієнтуватися в умовах, коли GPS заглушили вороги.

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Командування авіаційного та ракетного центру армії США (AvMC) повідомило про вдале тестування технології, яка допоможе пілотам орієнтуватися в просторі без навігації за GPS-пристроями, пише The Defense Post. В умовах нападу Росії на Україну американські військові звертають особливу увагу на системи РЕБ, а тому прагнуть отримати технологію, що допоможе військам орієнтуватися на землі та в небі в умовах відсутності GPS-сигналу.

Під час випробувань до корпусу експериментального вертольота Black Hawk була прикріплена високопродуктивна камера для захоплення зображень місцевості. Використовуючи систему візуальної навігації (VBN), зображення було зіставлено з базою даних карт, що дало змогу пілоту точно визначити місце розташування вертольота. За словами керівника технічного відділу навігації AvMC Грега Рейнольдса, "тест пройшов успішно і таких результатів не вдавалося досягти багато років".

За словами представників Пентагону, до GPS все ще є основним джерелом позиціювання, навігації та синхронізації для бойових підрозділів по всьому світу. Але така "монополія" GPS призвела до того, що система стає дедалі вразливішою для супротивників, які вкладають мільярди в розробку можливостей РЕБ для блокування роботи супутникової навігації.

Очікується, що VBN (система візуальної навігації) зможе гарантувати надійне отримання інформації про місцезнаходження військової техніки, якщо сигнал GPS заблокують системи РЕБ. Так само ця технологія стане в пригоді та для використання в безпілотниках, які значною мірою залежать від супутникових сигналів.

"Для будь-якого автономного транспортного засобу точна інформація про місцезнаходження сьогодні має вирішальне значення для ефективного виконання місії", — заявив льотчик-випробувач підполковник Вес Огден. — "Якщо безпілотний літак втратить сигнал GPS, йому знадобиться резервна система, щоб позначити своє місце розташування для продовження виконання бойового завдання і безпечного повернення на базу".

Раніше Фокус розповідав, що американські військові активно готують наземні сили до боїв без супутникового зв'язку. Армія США передбачає конфлікти, де солдатам доведеться воювати без сучасних систем навігації, і вже шукає альтернативні технології передачі даних.