"Я вас попереджав 40 років тому": режисер "Термінатора" висловився про загрози ШІ (відео)
Джеймс Кемерон порівняв розробку нейромереж із винаходом ядерної зброї та припустив, що рано чи пізно машини вийдуть з-під контролю.
Оскароносний канадський режисер Джеймс Кемерон приїхав на відкриття виставки, присвяченої океанічним дослідженням, і дав інтерв'ю канадському CTV News на гарячу тему нейромереж і розвитку штучного інтелекту. Автор кіношедеврів "Титанік" і "Аватар" згоден з тим, що досягнення в галузі технологій становлять серйозну небезпеку для людства.
"Хлопці, я попереджав вас про цю небезпеку ще 1984 року, коли зняв першу частину "Термінатора", але ви мене не послухали", — сміється Кемерон.
Чого боїться Джеймс Кемерон
На думку режисера, найбільша небезпека ШІ полягає в неконтрольованому поширенні та впровадженні штучного інтелекту у військові системи. Щойно армія почне активно використовувати ШІ, то це перетвориться на гонку озброєнь, як за часів Холодної війни.
Своєю чергою, це буде набагато небезпечніше, адже ядерну зброю контролюють люди, а що буде, якщо ШІ розвинеться до такої міри, коли сам вирішуватиме, як йому вести бойові дії, і відмовиться йти на деескалацію конфлікту. ШІ не бачитиме рамок і продовжить бойові дії незважаючи ні на що, до останньої людини або робота.
Що пропонує режисер
На думку Джеймса Кемерона, дослідження в галузі штучного інтелекту необхідно продовжувати, але не тільки для отримання нових можливостей, а ще й для того, щоб зрозуміти всі тонкощі його небезпеки. Кемерон сказав, що важливо оцінити, хто саме розробляє нейромережі та ШІ, а також для яких цілей ведеться така розробка. Багато хто з так званих хрещених батьків ШІ нещодавно виступив із попередженнями про необхідність регулювання штучного інтелекту, що швидко розвивається, перш ніж технологія стане становити велику загрозу для людства.
ШІ як письменник і сценарист
Звісно, в інтерв'ю Кемерон торкнувся теми генеративних ШІ, які дедалі краще можуть створювати контент, зокрема й текстовий (сценарії, книги). Це стало однією з причин страйку сценаристів і акторів у Голлівуді, які побоюються залишитися без роботи, якщо нейромережі й надалі вдосконалюватимуться в цьому напрямку. Профспілки стверджують, що акторам потрібен захист від того, щоб їхні образи використовували ШІ без згоди, а сценаристи кажуть, що студіям не слід дозволяти замінювати їх ШІ для написання сценаріїв.
Але Кемерон не вірить у ШІ-сценариста або ШІ-письменника. Він підтримує страйкарів, але на цьому етапі не бачить загроз від нейромереж у цьому сегменті. На думку режисера, "питання полягає не в тому, хто написав книжку або сценарій, а в тому, чи хороша це історія". Навряд чи штучний інтелект зможе запропонувати щось настільки захоплююче, що може бути створено творчою людиною.
"ШІ просто збирає докупи все, що він узяв з інтернету про кохання, про брехню, про страх, про смертність — і просто складає все це разом у словесний салат. Навряд чи подібне може називатися творчістю і привабити аудиторію", — сказав оскароносний режисер. Особисто він "не зацікавлений", щоб для його фільмів сценарій писав ШІ, але "можна почекати років 20 і якщо ШІ отримає "Оскар" за свій сценарій, то тоді можна буде ставитися до цієї проблеми серйозно", — зазначає Джеймс Кемерон.
Раніше Фокус розповідав, що ШІ вже "воскрешає" знаменитостей, але живі актори проти такого "безсмертя". Вони побоюються, що їх просто замінять алгоритми штучного інтелекту, залишивши акторів без роботи.