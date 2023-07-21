Зеленський хоче перетворити Крим на українську Кремнієву долину, — Мінцифри

Сам Михайло Федоров вважає, що вже вся Україна стала своєрідною Кремнієвою долиною.

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що після війни Володимир Зеленський хотів би створити всі умови, щоб у звільненому від російських окупантів Криму, з'явилася своя Кремнієва долина. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Vector, підкресливши, що це має бути аналог американської Кремнієвої долини.

"У президента є ідея в Криму побудувати проєкт, схожий на Кремнієву долину, — із супертехнологічними університетами, офісами ІТ-компаній, які працюють там цілий рік", — розповів Михайло Федоров.

З іншого боку, за словами Федорова, вся Україна, по суті, вже перетворилася на Кремнієву долину, адже зараз, із приходом війни, з'явилося безліч так званих проєктів DefenseTech (технології захисту) і GovTech (державні технології). До того ж дітище Мінцифри — "Дія" — взагалі не прив'язана до якогось місця чи території.

Ці сфери матимуть свої кластери та регіони розвитку, тож конкретне місце не має значення. Для тієї ж системи "Дія" в Мінцифри свідомо не обирали певну територію. Робили систему максимально віртуальною, щоб з її допомогою розвивалися всі компанії та регіони по всій Україні.

Кремнієва долина в Каліфорнії та кругла будівля штаб-квартири Apple Фото: Getty

Главі Мінцифри дуже подобається фраза Отто фон Бісмарка: "Війни виграють не генерали, а шкільні вчителі", тому Михайло Федоров вважає, що розвиток людського капіталу — це головний фундамент. За словами віцепрем'єра, зараз він приділяє багато часу освіті та розвитку людського капіталу. Незабаром Мінцифри представить своє бачення в цьому напрямку, яке передбачатиме системну стратегію трансформації.

Але в реальність української Кремнієвої долини Михайло Федоров все ж вірить. Він каже, що подібні ІТ-кластери обов'язково з'являтимуться, якщо влада правильно формуватиме політику.

"А ще — коли переможемо, вирішимо безпекові питання і зможемо інфраструктурно розвиватися", — підсумував міністр.

Раніше Фокус розповідав, що українські дрони знищили техніку ЗС РФ на мільйони. За словами Михайла Федорова, безпілотники "Армії дронів" тільки за сім днів знищили щонайменше 38 одиниць військової техніки окупантів.