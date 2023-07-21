Зеленский хочет превратить Крым в украинскую Кремниемую долину, — Минцифры

Сам Михаил Федоров считает, что уже вся Украина стала своеобразной Кремниевой долиной.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что после войны Владимир Зеленский хотел бы создать все условия, чтобы в освобожденном от российских оккупантов Крыму, появилась своя Кремниевая долина. Об этом он рассказал в интервью изданию Vector, подчеркнув, что это должен быть аналог американской Кремниевой долины.

"У президента есть идея в Крыму построить проект, похожий на Кремниевую долину, — с супертехнологическими университетами, офисами ИТ-компаний, работающими там круглый год", — рассказал Михаил Федоров.

С другой стороны, по словам Федорова, вся Украина, по сути, уже превратилась в Кремниевую долину, ведь сейчас, с приходом войны появилось множество так называемых проектов DefenseTech (технологии защиты) и GovTech (государственные технологии). К тому же, детище Минцифры – "Дія" – вообще не привязана к какому-либо месту или территории.

Эти сферы будут иметь свои кластеры и регионы развития, так что конкретное место не имеет значения. Для той же системы "Дія" в Минцифры сознательно не выбирали определенную территорию. Делали систему максимально виртуальной, чтобы с ее помощью развивались все компании и регионы по всей Украине.

Кремниевая долина в Калифорнии и круглое здание штаб-квартиры Apple Фото: Getty

Главе Минцифры очень нравится фраза Отто фон Бисмарка: "Войны выиграют не генералы, а школьные учителя", поэтому Михаил Федоров считает, что развитие человеческого капитала – это главный фундамент. По словам вице-премьера, сейчас он уделяет много времени образованию и развитию человеческого капитала. Вскоре Минцифры представит свое видение в этом направлении, которое будет предполагать системную стратегию трансформации.

Но в реальность украинской Кремниевой долины Михаил Федоров все же верит. Он говорит, что подобные ИТ-кластеры обязательно будут появляться, если власть будет правильно формировать политику.

"А еще — когда победим, разрешим вопросы безопасности и сможем инфраструктурно развиваться", — подытожил министр.

Ранее Фокус рассказывал, что украинские дроны уничтожили технику ВС РФ на миллионы. По словам Михаила Федорова, беспилотники "Армии дронов" только за семь дней уничтожили как минимум 38 единиц военной техники оккупантов.