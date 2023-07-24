"Збільшили виробництво вчетверо", — мер Москви похвалився російськими дронами

Сергій Собянін рапортує, що незабаром відкриють ще 11 центрів зі збирання та розробки, проведуть змагання з безпілотників, а переможцю подарують "Москвич".

Related video

На території Москви й області виробництво безпілотників збільшено вчетверо, заявив у своєму Telegram-каналі заявив мер російської столиці Сергій Собянін.

"Виробництво БПЛА в столиці зросло більше ніж у чотири рази", — написав він. — "У розвитку виробництва безпілотників головне завдання — створити необхідний рівень технологічного суверенітету. Москва для цього багато робить".

Крім того, що влада Росії збільшила виробництво БПЛА в Москві, за словами мера, планується в рамках "Стратегії розвитку російської безпілотної авіації" побудувати науково-практичні центри з розроблення та виробництва дронів по всій РФ. Собянін підкреслив, що в Москві вже відкрито центр безпілотних авіаційних систем на базі індустріального парку "Руднєво". Крім цього, влада столиці Росії підписала в червні й липні угоди з 11 регіонами про розвиток систем БПЛА і скоро планує проводити спільні льотні випробування.

У Москві аквтіно збирають безпілотники Поки що йдеться про складання цивільних моделей Меру Москви презентували результати роботи

Мотивувати молодь і юні таланти до теми безпілотників російська влада планує, провівши "Кубок з безпілотних авіаційних систем". Змагання відбуватиметься за кількома дисциплінами: збір коптера на час, дрон-баскетбол, швидкісне автономне проходження заздалегідь відомої траси, автономне проходження лабіринту, перегони дронів тощо. Головний приз Кубка — електромобіль "Москвич".

Ми вже повідомляли, що за пропозицією Путіна з вересня російські школярі почнуть вивчати "основи бойового застосування безпілотників". Школярам викладатимуть типи та призначення БПЛА, як вести розвідку дронами, і як протидіяти ворожим коптерам.

Так само в Росії заявили про нарощування виробництва дронів "Ланцет". Твердження РФ прозвучало на тлі заяви представника Генштабу Олексія Громова, що у противника залишилося близько 50 дронів "Ланцет". При цьому командир загону ударних БПЛА ЗСУ Ілля Шполянський розповідає — безпілотники РФ завдають українській армії значної шкоди.

А в Україні намагаються не втрачати темп у "війні БПЛА" — Міноборони прийняло на озброєння 28 моделей українських дронів для ЗСУ. Українську армію посилили тисячі вітчизняних ударних дронів типу FPV, камікадзе і безпілотних літаків.