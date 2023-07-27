Танки, "Гради" і "Піон": один дрон Bayraktar знищив півсотні одиниць техніки ЗС РФ

Bayraktar TB2, куплений безпосередньо у компанії-виробника Baykar, уже рівно рік відслужив ГУР і приніс росіянам великі втрати.

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Безпілотник Bayraktar TB2, який фонд "Повернись живим" рік тому передав Головному управлінню розвідки України, вразив уже 49 цілей противника. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці фонду у Twitter.

Як зазначили в благодійній організації, єдиний напряму закуплений у виробника безпілотник за рік показав високу ефективність у зоні бойових дій в Україні. Він вражав цілі у "співпраці" з HIMARS, користуючись трансляцією, підстраховував українських військових під час контрнаступів на Харківщині та в Херсоні. Також Bayraktar TB2 ліквідував 80 осіб живої сили противника та знищив велику кількість техніки.

За рік Bayraktar TB2 уразив в Україні:

28 одиниць військової автомобільної техніки ЗС РФ;

8 бойових броньованих машин;

7 російських танків;

4 РСЗВ "Град";

один 2С7 "Піон";

один антенний комплекс.

Нагадаємо, "Армія дронів" за попередній тиждень знищила 101 одиницю техніки РФ на мільйони доларів. Завдяки роботі українських БПЛА було ліквідовано 21 танк, 36 бойових броньованих машин, 18 опорних пунктів окупантів та багато іншого.

А 25 липня росЗМІ написали про те, що турецький бойовий дрон Bayraktar збили в Бєлгородській області. Дрон упав поруч з українським кордоном, проте ні МНС, ні губернатор регіону В'ячеслав Гладков ніяк не прокоментували падіння безпілотника. Дрон літакового типу збили неподалік села Ілек-Кошари Рокитянського району, яке розташоване на відстані 14 кілометрів від кордону з Україною. Унаслідок падіння безпілотного летального апарату ніхто з людей не постраждав. Також дрон нічого не зруйнував на своєму шляху.