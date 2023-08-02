Знищить ворогів і врятує своїх: інженери випробували бойового робота Mission Master SP (відео)

Роботизована платформа Rheinmetall показала високу швидкість, маневреність, автономність і здатність вражати цілі на відстані 7 км.

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Компанія Rheinmetall випробувала в лісах Естонії свою UGV (Unmanned Ground Vehicle) Mission Master SP, повідомляє Army-Technology. Автономну платформу кілька днів направляли найскладнішим маршрутом пересіченої місцевості, щоб з'ясувати, наскільки вона хороша на полі бою. Розробники та військові з 20 країн Європи, які були присутні на тестах, залишилися задоволені можливостями роботизованої платформи.

Mission Master SP від Rheinmetall — це одна з машин лінійки Mission Master, а індекс SP означає Silent Partner — тихий партнер. І справді, апарат призначений бути своєрідним бойовим партнером для свого оператора. Тихий режим забезпечується за рахунок електродвигуна, а низький профіль так само сприяє малопомітності.

На Mission Master SP можна встановити ракетну установку Фото: Скриншот

Ця роботизована платформа існує в основній вантажній версії, для вивезення поранених з поля бою або дистанційної доставки боєприпасів чи медикаментів бойовим підрозділам. Однак на платформу також можна встановити різноманітні бойові модулі та тоді Silent Partner стає дуже "гучним" вражаючи техніку противника. Для цього оператор машини взаємодіє з розвідкою, яка дає координати ворога або самостійно наводить ракети на виявлену ціль.

Раніше на платформі вже успішно випробували дистанційно керований бойовий модуль Rheinmetall Fieldranger Multi в комплекті з двома семитрубними 70-мм ракетними установками від Thales з лазерним наведенням. Ракета може вражати цілі на відстані до семи кілометрів.

Ракетна установка Thales на Mission Master SP

Хоча випробування не було змагальним заходом, військові відзначили високу автономність із мінімальним втручанням водія в роботу системи, ефективну технологію запобігання перешкодам, високу швидкість і маневреність. До складу Mission Master SP входить комплект автономії PATH від Rheinmetall: навігаційна система зі штучним інтелектом; та набір незалежних датчиків і алгоритмів сприйняття, що дають йому змогу орієнтуватися в складних умовах.

Випробування Mission Master SP в Естонії

Раніше Фокус писав, що Rheinmetall відкриє в Україні ремонтний центр для танків Leopard. За словами виконавчого директора Rheinmetall Арміна Паппергера, українці зараз проходять підготовку в Німеччині для подальшої роботи в ремонтному центрі, який "відкриють через кілька тижнів".

Так само Україна найближчими місяцями отримає додаткові новітні ЗРК Skynex від Rheinmetall. Зенітно-ракетний комплекс має 35-мм гармату Oerlikon Mk3, яка може дуже дешево та ефективно знищувати безпілотники або крилаті ракети.