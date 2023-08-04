Окупанти роблять "Ланцети" на верстатах з Японії та Кореї: звідки в РФ це обладнання
Попри санкції, російський військпром знаходить способи дістати необхідні технології для виробництва зброї.
На державному пропагандистському телеканалі "Россия 24" показали сюжет, у якому акцентували увагу на успішному виробництві найнебезпечніших для ЗСУ дронів-камікадзе "Ланцет", але увагу сайту Defense Express привернуло те, що в кадрах з'явилося санкційне обладнання з Японії та Південної Кореї. Окупанти виготовляють гільзи для цих баражуючих боєприпасів на обладнанні, що, ймовірно, було у вжитку або закуплене через "сірі схеми".
Як видно з кадрів репортажу, росіяни використовують роботизований дриль японської компанії FANUC, щоб зробити важливі технологічні отвори в корпусах дронів-камікадзе "Ланцет". На цьому конкретному обладнанні було чітко видно потертості на поверхнях, що вже свідчить про дві речі: по-перше, машину використовували на момент купівлі; по-друге, апарат могли купити через посередників; і, по-третє, дриль могли зареєструвати в документах як "цивільну техніку", що вивело б поставку з-під санкційного контролю.
Hyundai WIA KF 4600, вертикальна навантажувально-розвантажувальна машина, що вміщає 30 стандартних інструментів і 40 вдосконалених інструментів, є наступною частиною техніки, яка була помічена експертами сайту. Швидкість обертання шпинделя може становити від 12 000 до 15 000 обертів на хвилину залежно від обраного режиму роботи.
Російські фахівці також продемонстрували, як південнокорейські фрезерно-свердлильні верстати DOOSAN серії T4000L, у яких швидкість обертання шпинделя вказано починаючи з 12 000 об/хв, а також серію VC 630 1 у стандартній комплектації та 120 різців як опцію також використовують для токарного оброблення компонентів корпусу дрона "Ланцет".
У кадрах російського пропагандистського ролика також засвітився верстат з ЧПУ 31I японського виробництва від японської компанії FANUC. Насправді в кожному зі згаданих вище випадків йшлося про металообробне обладнання, орієнтоване на споживчий ринок. І дуже важливо знати, яку виробничу базу використовує країна-агресор для виробництва своїх дронів-камікадзе, зазначають журналісти сайту.
Днем раніше повідомлялося, що в російському дроні "Ланцет" знайшли двигун із Чехії. Компанія AXI Model Motors, що "вже розв'язала проблему", а знайдені двигуни вже понад рік нікому не постачають.
А ще Фокус розповідав, що Ірландія розслідує, як деталі її виробництва опинилися в дроні РФ. Глава ірландського уряду підозрює в порушенні санкцій третю сторону і запевняє, що його країна повністю підтримує Київ.