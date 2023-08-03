У російському дроні "Ланцет" знайшли двигун із Чехії: виробник уже вжив заходів

Компанія AXI Model Motors запевняє, що не продає свою продукцію Росії, а знайдені двигуни вже понад рік нікому не постачають.

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Ударні безпілотники "Ланцет", які Росія застосовує під Бахмутом, оснащені двигунами чеського виробництва, повідомляє портал Liga. Боєць 93 бригади Збройних сил України розібрав один з апаратів і опублікував фото в соціальній мережі Twitter (X) під ніком "твій друг Стус".

"Цікава знахідка з посадок Бахмута. Після недовгих пошуків стало зрозуміло, що це мотор від російського "Ланцета". Знявши шар армованого скотчу, ми побачили маркування виробника цього мотора. Ним виявилася чеська компанія Model Motors", — написав військовослужбовець.

Під армованим скотчем ховався бренд виробника Фото: Twitter

Повідомлення українського воїна тут же поширилося соцмережею, набравши понад 700 тисяч переглядів. Українці стали активно писати представникам компанії AXI Model Motors, щоб ті пояснили, як чеські двигуни потрапили в російські дрони.

Чеський двигун на збитому дроні "Ланцет" армії РФ Фото: Twitter

У компанії відповіли, що знають про проблему і вже вирішили її разом із чеськими спецслужбами. Виявилося, що подібні двигуни вони вже нікому не продають понад рік. Але у відповідь на запит Liga все ж визнали, що продукція фірми була "неправомірно використана третьою стороною".

"Ми хотіли б запевнити всіх, що зробили кроки, щоб цього більше не могло статися, і щоб наша продукція більше не використовувалася для виробництва або продажу цієї зброї. Війна — зло", — відповіли журналістам в AXI Model Motors.

Відповідь компанії AXI Model Motors на запит журналістів Фото: liga.net

Як пише Liga, двигуни для дронів AXI 5330/18 Gold Line V2 коштують у середньому 300 євро і є звичайним цивільними моторами, які не підлягають спеціальному ліцензуванню та перевірці, як військові комплектуючі. Тому їх можна вільно продавати за кордон, чим, мабуть, скористалися окупанти, придбавши партію цих комплектуючих через треті країни.

Раніше Фокус писав, що Ірландія розслідує, як деталі її виробництва опинилися в дроні РФ. Глава ірландського уряду підозрює в порушенні санкцій третю сторону і запевняє, що його країна повністю підтримує Київ.

А військовий аналітик Петро Чернік розповів, що російській промисловості вдалося вибудувати складні ланцюги поставок необхідних мікросхем і електронних комплектуючих. У таких махінаціях задіяно понад 30 підставних фірм по всьому світу.