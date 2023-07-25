В обхід санкцій: експерт розповів, скільки крилатих ракет виробляє Росія щомісяця

Кремль не зупиниться у своєму бажанні повністю знищити портову інфраструктуру України. Єдине, як запевняє експерт, — загарбників може зупинити необхідність вироблення нових ракет, необхідних для ударів.

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Військовий аналітик Петро Черник розповів, що російській промисловості вдалося вибудувати складні ланцюги постачання необхідних мікросхем і електронних деталей для комплектування. У таких махінаціях залучено понад 30 підставних фірм по всьому світі. Про це Черник розповів в коментарі для матеріалу Фокусу "Ракети летять на Одесу. Як Україні захистити Південь від російського терору".

"Надзвичайно складно боротися з цими схемами в сучасному світі, де електроніка є вільним товаром. В Кремлі вдалося побудувати свої ланцюги, як отримувати необхідні компоненти через інші країни та більш як 20-30 фірм-прокладок. Це довше й дорожче, але вони отримують необхідні деталі", — говорить Черник.

Експерт впевнений, що Кремль не зупиниться в своєму бажанні повністю знищити портову інфраструктуру України. Єдине, що його може тимчасово затримати, — це необхідність вироблення нових ракет, необхідних для ударів. За його підрахунками, щоразу РФ збирає 80-200 ракет перед початку терору.

"У них є здатність виробляти ракети Х-101, Х-47М2 "Кинджал", а також ракети середнього радіуса дії — Х-59 до 300 км і Х-31 до 160 км. Потенціал сукупно десь 60-80 одиниць крилатих ракет на місяць. Х-22 вони вже не можуть виготовляти, тому треба чекати, коли вони закінчаться. За моїми підрахунками, РФ ще має близько 50 цих ракет", — говорить Фокусу Черник.

Експерт зауважує, що найдієвішими проти таких ракет є зенітно-ракетні комплекси Patriot і NASAMS. Але наразі треба чекати, поки наші західні партнери нададуть нам додаткові комплекси. Крім того, свої результати мають дати дії Заходу проти ланцюгів постачання електронних деталей і мікросхем, які РФ зуміла вибудувати.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Ракети летять на Одесу. Як Україні захистити Південь від російського терору".