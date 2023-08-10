За прикладом СhatGРТ: ПриватБанк хоче запустити АІ для обслуговування клієнтів, — ITC

Основна вимога до розробників — "навчити" штучний інтелект швидко відповідати на запити й зберігати банківську таємницю.

Related video

"ПриватБанк" шукає розробників, щоб ті створили фінустанові власний сервіс на базі штучного інтелекту, схожий на ChatGPT, який би розвантажив операторів і розв'язувати проблеми клієнтів у текстовому чаті. Про це медіа ITC.UA повідомило в середу, 9 серпня.

У розпорядження ЗМІ потрапив документ, який свідчить про намір банку почати обслуговувати клієнтів за допомогою системи штучного інтелекту. Головна вимога — автоматизація обслуговування споживачів. Крім того, існує список дрібних завдань і вимог, які має вміти виконувати ШІ.

Так, ШІ має автоматично ідентифікувати мову, якою до нього звертаються користувачі. Це стосується не тільки російської та англійської мов. Сервіс хочуть "навчити" сленгу та суржику.

Банк також хоче, щоб віртуальний помічник опрацьовував запити оперативно і видавав не шаблонну інформацію, а осмислені відповіді, які будуть індивідуальними для кожного клієнта, що звернувся із запитом. Від штучного інтелекту вимагають і дотримання етичних норм, чинного законодавства та забезпечення конфіденційності.

Крім цього, ШІ повинен мати належну документацію і доступ до технічної підтримки для розробників і адміністраторів, а також бути гнучким і постійно навчатися задовольняти все нові й нові потреби клієнтів банку.

Нагадаємо, раніше медіа писали про те, що смартфони в Україні "навчили" приймати оплату картками. Fondy Terminal приймає всі види безконтактних карт, а також платежі через Apple Pay, Google Pay і смартгодинники.

Зазначимо, що на початку серпня стало відомо про те, що в Україні запрацювала інноваційна система платежів Digital Authentication Framework. Вона полегшує життя клієнтам тим, що значно спрощує процес автентифікації, вимагаючи підтвердження особи тільки під час першої фінансової операції.