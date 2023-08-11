"Щедро палять точним вогнем": дрони ССО знищили одразу дві спецмашини "Торнадо" (відео)

Дочекавшись ночі, українські військові здійснили наліт на техніку ЗС РФ. Крім "Торнадо", дрони вивели з ладу міномет і МТ-ЛБ.

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Оператори безпілотників за допомогою ударних дронів вразили відразу кілька важливих цілей противника на Південному напрямку фронту. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці Сил спеціальних операцій у Facebook у четвер, 10 серпня.

Спочатку українські військові пустили на позиції противника розвідувальні безпілотні літальні апарати, щоб визначити цілі для майбутнього удару. Спочатку дрон-розвідник зафіксував захований під зламаними гілками дерев 120-мм міномет. У посадці російські військові сховали легкий броньований багатоцільовий транспортер-тягач.

Між деревами також стояла замаскована спеціальна інженерна машина "Торнадо" на базі "Уралу". На її капоті білою фарбою була намальована літера Z. Направивши дрон дещо далі, оператор помітив ще одну "Торнадо", що стояла вже на ґрунтовій дорозі.

Дочекавшись ночі, українські військові запустили по цілях ударні безпілотники. Під контролем оператора ті скинули боєприпаси на техніку противника. У результаті успішних ударів бійцям ССО вдалося за один раз знищити п'ять цілей противника.

"Оператори ССО щедро палять російську техніку. Загалом точним вогнем було уражено 5 ворожих цілей. Окрім інженерних комплексів також було знищено міномет та бронетехніку противника", — йдеться в повідомленні під опублікованим відео "бою" безпілотників із ворожою технікою.

Що собою являє "Торнадо", яку вразив український дрон

армійський вантажний автомобіль підвищеної прохідності та вантажності. Автомобіль з модулем бортової платформи призначений для транспортування озброєння, військової та спеціальної техніки, перевезення різних вантажів, буксирування транспортних і спеціальних причепів. Повна маса вантажного автомобіля — до 30 тонн, вантажність — до 16 тонн, маса причепа, що буксирується, — 12 тонн. Однією з основних переваг шасі "Торнадо-У" називають підвищену вантажність за порівняно невеликої власної маси.

Нагадаємо, днем раніше дрон-камікадзе на ходу вразив вантажівку з військовими РФ. Російські військові їхали в кузові "КамАЗу", коли всередину влетів безпілотник із вибухівкою під керуванням пілота ЗСУ.

А 9 серпня медіа писали про те, що FPV-дрон воював із російською РЕБ і знищив БМП окупантів. Дрон потрапив під вплив "глушилки" ЗС РФ, після чого почав збиватися з маршруту і знижувати висоту, але оператор зміг довести його до цілі.