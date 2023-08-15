"Перетворить будь-яку техніку на Термінатора": росіяни випробують бойову систему "Прометей"

Новий комплекс зробить безпілотною будь-яку російську техніку, включно з танками та БМП, запевняють у корпорації "Ростех".

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На Міжнародному військово-технічному форумі "Армія-2023" Росія продемонструвала свій новий програмно-апаратний комплекс "Прометей", який дає змогу дистанційно керувати броньованою технікою. Про це у вівторок, 15 серпня, написало російське інформаційне агентство ТАСС, посилаючись на представників холдингу "Високоточні комплекси" держкорпорації "Ростех".

Російські розробники запевняють, що "Прометей", який дає змогу перетворити будь-який БМП, БТР або танк на дистанційно керовану роботизовану машину, готується до фінальних випробувань. Комплекс, встановлений на бронетехніку, перевірять на придатність в умовах, наближених до бойових.

Що відомо про комплекс "Прометей"

На створення цього програмно-апаратного комплексу розробників підштовхнули успішні випробування іншої техніки — роботизованої БМП-3 з бойовим модулем "Синиця". Завдяки останньому військовою машиною можна було керувати дистанційно.

Тож уже за деякий час держкорпорація "Ростех" взялася за розробку та випробування "Прометея". З його допомогою інженери обіцяють перетворити на робота будь-яку машину, як колісну, так і гусеничну — це може бути БМП, БТР або танк. Управління забезпечується за допомогою дистанційного пульта, при цьому штатні місця членів екіпажу зберігаються. Доопрацювання бойових машин потрібне незначне.

Індустріальний директор "Ростеха" Бекхан Оздоєв заявив у розмові з журналістами про те, що "Прометей" ще будуть розвивати для того, щоб зробити його більш автономним. На думку інженерів корпорації, це допоможе захистити оператора роботизованої техніки від травм і бойових поранень.

Крім того, техніку хочуть "навчити" з кількох маршрутів обирати найкращий, а також самостійно розпізнавати й обходити перешкоди. У майбутньому "Прометея" хочуть "скооперувати" з системами управління вогнем.

"Вийде справжній термінатор", — резюмував Оздоєв.

Нагадаємо, у липні ми писали про те, як "Ростех" похвалився інноваційною системою "Прометей". За словами розробників, штатні місця бійців у роботизованій техніці зберігаються, але за необхідності вони можуть покинути машину і керувати нею дистанційно.

Крім того, стало відомо про те, що в Росії хочуть зробити дрони-вбивці ще небезпечнішими за допомогою ШІ. Як запевняють розробники, "розумна" система дасть змогу FPV-дронам самостійно захоплювати і вражати цілі, проте український експерт Сергій Флеш вказав на низку складнощів.