Українці розробили крила із сонячними батареями: дрони зможуть літати ще довше (фото)

Монокристальна панель потужністю від 5 Вт до 90 Вт вбудовується прямо в безпілотник, щоб зменшити вагу та опір повітря.

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В Україні розробили крила для безпілотника, в які інтегрували сонячні панелі. Про це повідомляє медіа "Промисловий портал".

Розробкою спецмодуля для безпілотного літального апарата займалися волонтери з групи Samson. Він може кріпитися до корпусу або монтуватися в саме крило для зменшення опору і ваги. Це допомагає дрону отримувати своєрідну підзарядку і довше залишатися в повітрі для виконання завдань. За словами розробників, зараз вони шукають інвесторів, які допомогли б запустити виробництво цих "сонячних крил".

Крім того, волонтери показали й мобільну зарядну станцію для таких БПЛА. Конструкція станції спрощена для використання. У разі пошкодження однієї з панелей, доступність з'єднання проводів дає змогу легко її замінити.

Сонячні панелі в крилах БПЛА: що про них відомо

тип панелі — монокристал;

напруга — 0.5 В;

розмір — 100*100 мм;

загальна потужність — від 5 Вт до 90 Вт (залежно від площі);

комплектація — модуль і мобільна зарядна станція.

Так виглядає спецмодуль, який дає змогу безпілотнику живитися енергією сонця Фото: Промисловий портал

Нагадаємо, у січні 2023 року закордонні медіа писали про дрони на сонячних батареях, до яких не дістане система ППО. БПЛА на сонячних панелях можуть місяцями кружляти в небі на висоті 9000 км і стежити за ворогами

А на початку травня 2022 року стало відомо, що у США розробили БПЛА на сонячних батареях, які можуть перебувати в повітрі цілий рік. Військові зможуть використовувати екологічно чистий дрон як супутник, що здійснює зондування і моніторинг.