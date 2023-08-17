ШІ-модель і 3D-друк допомагають Україні знищувати окупантів, — The Economist

Завдяки новим технологіям волонтери та бійці ЗСУ знаходять незвичайні рішення, щоб створювати тисячі боєприпасів на день.

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В Україні діють багато волонтерських груп, які за допомогою 3D-друку та порад ChatGPT розробляють нестандартні "цукеркові бомби", в яких змішані вибухівка, шрапнель, а іноді й інші компоненти, пише The Economist. Кількість видів саморобних боєприпасів неможливо підрахувати, адже в кожної команди є свої "рецепти".

Одним з основних компонентів будь-якої бомби є її корпус. Законним способом його купити неможливо, зате можна надрукувати на 3D-принтері, чим і користуються українці, пише видання. Потім роздруковані корпуси оснащуються смертоносною "начинкою" і стають бомбами для скидання з перероблених китайських дронів.

Наприклад, волонтери Олексій і його друзі були розчаровані ударом гранат, скинутих із дрона, тому вони придумали протипіхотну бомбу вагою 800 г, що отримала назву "Зайчик". Під час випробувань ця бомба прорізала дерев'яні дошки "як масло". Бійці ЗСУ запросили 1500 цих бомб на день, але група волонтерів поки що здатна виробляти тільки 1000 штук.

Ще один цікавий приклад бомби, надрукованої на 3D-принтері для операторів дронів, називається "Велике яйце" і належить польській групі добровольців, що отримала назву "Дикі бджоли". Судячи з усього, ентузіасти створюють "тіло" і "хвіст" для 27-сантиметрової бомби. Їх завозять в Україну завдяки тому, що митниця закриває очі на партії "підставок для цукерок", пише The Economist.

Видання припускає, що деякі групи українських волонтерів можуть використовувати приховані можливості ChatGPT, для підвищення ефективності своїх саморобних боєприпасів. І хоча ChatGPT має чітку заборону на надання подібної інформації, за допомогою спеціальних запитів ці обмеження розробників можна обійти, щоб отримати "інженерні поради".

Журналісти The Economist зазначають, що надто велика кількість саморобних бомб не дає змоги оцінити або якось ранжувати їхній потенціал у боротьбі проти технік російських окупантів. Але середня вага кожного боєприпасу становить близько 500 г, що є стандартною вагою для скидання з цивільного безпілотника типу Mavic. Навіть якщо ці саморобні бомби не такі потужні, як заводський варіант, все одно це краще, ніж повна їхня відсутність у ЗСУ, зазначає видання.

Раніше Фокус розповідав, що ЗСУ озброїлися унікальним дроном SkyKnight 2. Український безпілотник з ШІ може працювати може знищувати окупантів двома способами: таранячи в режимі "камікадзе" і скидаючи бомби.