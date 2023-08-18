Дрон GJ-2 навчився запускати ракети за підтримки винищувачів: що це дасть армії Китаю

Під час навчань безпілотник за підтримки літаків випустив ракети з тренувальних цілей. Планується, що в майбутньому люди та дрони здійснюватимуть спільні бойові вильоти.

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Військово-повітряні сили Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) провели спільні навчання між озброєним розвідувальним безпілотником та двома винищувачами, пише китайське видання Global Times. При цьому експерти заявили, що в майбутньому пілотована та безпілотна інтеграція з використанням лише кількох літаків може виконувати ударні завдання оперативного рівня.

Згідно з повідомленням Центрального телебачення Китаю (CCTV) в навчаннях брали участь озброєний розвідувальний безпілотник GJ-2 та два винищувачі J-16. Безпілотник випустив ракети за деякими цілями, причому роль винищувачів у звіті військових не уточнюється.

Керівник групи безпілотників ВПС НВАК Лі Ян заявив, що дрони успішно інтегрувалися в бойову систему НВАК і досягли хороших результатів. "Війна майбутнього — це протистояння пізнання, тому ідеї та пізнання людей, які експлуатують цю безпілотну зброю та обладнання, є вирішальним фактором перемоги чи поразки на полі бою", — сказав Лі.

Аналітики кажуть, що хоча між озброєним розвідувальним безпілотником GJ-2 та винищувачем J-16 є багато відмінностей, включаючи максимальну швидкість, маневреність, дальність польоту та витривалість, вони можуть інтегруватися та доповнювати один одного у багатьох відношеннях.

Повільніший безпілотник може злетіти першим, і в міру наближення до цільової зони швидші винищувачі могли б його наздогнати і на короткий час сформувати лад над цільовою зоною та виконати місію, вважає Фу Цяньшао, китайський військовий експерт з авіації.

Інша можливість полягає в тому, що винищувач прибуває в цільову зону першим, використовуючи свою перевагу у швидкості, завойовує перевагу в повітрі і запускає першу хвилю атаки, перш ніж залишити цільову зону для зачистки території, а потім керує повільнішим, але витривалішим дроном.

І навпаки, дрон також може прибути першим, щоб провести розвідку та викликати винищувачі, коли це потрібно, сказав експерт. У всіх сценаріях безпілотник та винищувачі пов'язані каналами передачі даних, які дозволяють їм спілкуватися, розподіляти місії та передавати дані.

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