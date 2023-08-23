Виробники вставляють мікрочипи в сири: будь-хто може випадково їх проковтнути

Виробники пармезану в Італії наносять мікрочипи, щоб боротися з підробками, які завдають галузі збитків на мільярди доларів.

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Італійські виробники сиру пармезан роками борються з підробками, але тепер боротьба вийшла на новий рівень — на пармезано-реджано, як офіційно називають оригінальний сир пармезан, тепер наклеюють їстівні мікрочипи, повідомляє Wall Street Journal. Ними оснащують тільки великі 40-кілограмові головки сиру.

Новий мікрочип допоможе боротися з шахрайством із харчовими продуктами завдяки відстеженню на основі блокчейну та контролю запасів у режимі реального часу. Мікротранспондер розміром із піщинку вставлений на етикетку з безпечним для харчових продуктів казеїном поруч із QR-кодами. Під час сканування лазерним зчитувачем він дає унікальний серійний ідентифікатор, який допомагає перевірити справжність сирного кола.

Чип настільки мініатюрний, що його дуже важко помітити в хитросплетіннях штрих-коду Фото: Скриншот

Нові чипи, вироблені чиказькою компанією p-Chip, використовують технологію блокчейну для автентифікації даних, що дають змогу відстежити походження сиру аж до виробника використовуваного молока. Чипи вже понад рік проходять розширене тестування на більш ніж 100 000 сирів, тож, цілком можливо, ви вже тримали в руках чипований сир. Консорціум виробників хоче бути впевненим, що чипи витримують вимоги до витримки парміджано, які становлять мінімум один рік, а для деяких сортів можуть перевищувати три роки.

p-Chip витримують екстремальну спеку або холод, можуть зчитуватися крізь лід і витримувати роки зберігання в рідкому азоті. За словами технічного директора p-Chip Білла Ейбона, вони перевершують мітки RFID, які зараз використовуються повсюдно. RFID більші, їх складніше прикріпити до продуктів, вони крихкіші та не витримують екстремальних температур.

Процес чипування зовсім нескладний. Робот або людина нагріває спеціальну етикетку на великому колі пармезану, а потім вставляє зверху чип. Ручний зчитувач може отримати дані з чипів, вартістю кілька центів, і аналогічний тим, які деякі люди вставляють під шкіру своїх вихованців.

Під час лабораторних випробувань чипи перебували в макеті шлункової кислоти протягом трьох тижнів без витоку будь-яких небезпечних матеріалів. Ейбон пішов ще далі, з'ївши один, і абсолютно не скаржиться на здоров'я. Так само він запевняє, що чиповані продукти не слідкують за тими, хто їх їсть, — їх не можна прочитати віддалено, а вже тим паче якщо їх проковтнути. Але спеціально це не потрібно робити, звісно ж.

"Я з'їв один із чипів, і ніхто за мною не стежить, крім моєї дружини, а вона використовує інший метод", — сміється Ейбон.

До речі, як зазначає видання WSJ, багато компаній хочуть чипувати свою продукцію. Наприклад, виробник ліків Merck KGaA незабаром почне використовувати чипи, які також проходять випробування в автомобільній промисловості, щоб гарантувати справжність автомобільних запчастин. Зрештою, чипи можна буде використовувати для обробки домашньої худоби, сільськогосподарських культур або ліків, що зберігаються в рідкому азоті.

Чипування сиру допомагає відстежувати його склад і виявляти контрафактну продукцію Фото: Скриншот

Інші європейські виробники харчових продуктів також збираються зробити все можливе, щоб захистити свої торгові марки від підробок. Гарантія автентичності харчових продуктів є великим бізнесом у Європейському Союзі, і понад 3500 продуктів ЄС отримали захищений статус, крім італійського пармезану, включно з грецьким сиром фета, французьким шампанським та італійською пармською сирою шинкою.

Найбажанішим позначенням ЄС є так зване захищене позначення походження, яке гарантує, що такий продукт, як пармезан, виготовлено в конкретному регіоні з використанням суворо визначеної сировини та традиційними методами. Менші позначення дають змогу використовувати сировину з країн, відмінних від тих, де здійснюється виробництво.

До списку захищених харчових продуктів і вин потрапили й більш маловідомі продукти, назви яких можуть використовувати тільки традиційні місцеві виробники. До них відносяться різновид словенської солі, часник, вироблений на одному з португальських Азорських островів в Атлантичному океані, сир із сирого молока, вироблений у Баварії, Німеччина, і чорнослив із південної Польщі. В Італії найбільш захищені продукти, за нею йдуть Франція та Іспанія.

Оскільки ціни на захищені продукти вищі, а в деяких випадках удвічі вищі, ніж в аналогічних, але незахищених продуктів, ринок у Європі та за її межами затоплений підробками. За оцінками, ринок підробок приблизно такого ж розміру, що й ринок оригіналів.

Харчове шахрайство особливо поширене щодо сиру і вина, але воно також поширене щодо свіжого і ковбасного м'яса, риби та інших продуктів.

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