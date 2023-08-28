"Дуже рідкісний звір": дрон ЗСУ вивів з ладу російську станцію РЕБ "Свет-КУ" (відео)

За весь час повномасштабної війни з Україною російські військові втратили тільки один такий дорогий комплекс радіоелектронної боротьби.

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Українські військові знищили російський радіотехнічний комплекс РБ-636АМ2 "Свєт-КУ" в Луганській області. Відповідне відео опублікував речник Української добровольчої армії — "Південь" Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі в понеділок, 28 серпня.

На кадрах видно, як оператор безпілотника виявив мобільну систему РЕБ окупантів, яку ті ховали між житловими будинками в приватному секторі. Військовий довго вибирав найбільш підходящу точку для удару, щоб ліквідувати техніку противника і не пошкодити будинки, що стоять поруч. Зрештою він вибрав позицію і безпілотник завдав удару, після якого система РЕБ задимилася.

Такі системи РЕБ Росія відправляла на окуповану частину Луганської області ще у 2016 році. Вони призначені для контролю і запобігання витоку інформації через бездротові канали зв'язку, наприклад, радіостанції.

Що відомо про знищену систему РЕБ "Свєт-КУ"

Як зазначає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, Сили спеціальних операцій ліквідували "дуже рідкісного звіра". За словами експерта, "Свєт-КУ" — один із найсучасніших РЕБ на озброєнні Збройних сил РФ, призначений для контролю і відстеження джерел радіосигналів, захисту від перехоплення інформації, обчислення координат джерела сигналів.

Згідно з верифікованими джерелами за весь час повномасштабної війни російські військові втратили лише один РЕБ РБ-636АМ2 "Свєт-КУ". Його "затрофеїли" українські військові ще в березні 2022 року, але відомо про це стало тільки в листопаді 2022 року.

РЕБ "Свєт-КУ" — це засіб радіо- і радіотехнічного контролю та захисту інформації від витоку через технічні канали бездротового зв'язку. Призначений для оцінки електромагнітного оточення, пошуку, виявлення та експрес-аналізу радіовипромінювання, а також визначення їхнього розташування під час спільної роботи з аналогічними стаціонарними та мобільними комплексами технічного контролю та радіотехнічної розвідки.

Нагадаємо, наприкінці серпня дрон ЗСУ розніс новітню російську станцію РЕБ "Стриж". Вона призначена для боротьби з безпілотниками на полі бою, але сама була знищена одним із них завдяки влучному удару українського воїна.

А 11 серпня ЗСУ знищили комплекс РЕБ "Пероїд". Як стверджують виробники, "Пероїд" націлений на придушення FPV, яке досягається шляхом того, що техніка створює навколо себе своєрідний "щит".