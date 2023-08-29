Чорномоський флот РФ отримає дрон "Сарич-2": як окупанти його використовуватимуть

"Сарич-2" має форму "літаюче крило" і здатний нести модулі для розвідки. Партію таких дронів уже закупили коштом окупаційної влади Криму.

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Російська компанія "Робоавія" оголосила про перші майбутні постачання дрона "Сарич-2" для чорноморського флоту РФ, повідомляє агентство РІА Новини. Як розповів журналісту агентства керівник московського представництва підприємства-розробника Валентин Кисельов, безпілотник виконуватиме розвідувальні функції та вже проходить усі необхідні випробування. Партію дронів оплачено окупаційним урядом Криму.

"Зараз наш розвідувальний безпілотник "Сарич-2" проходить держвипробування, окремо апробацію ми пройшли на Чорноморському флоті. Крім того, партії цих дронів були закуплені за спецзамовленням і в деякі підрозділи, що фінансуються урядом Криму", — розповів він.

Говорячи про технічні характеристики машини, співрозмовник агентства пояснив, що на "Саричі-2" встановлено електродвигун, побудований за схемою "літаюче крило". Дрон має злітну масу 14 кілограмів, розмах крил 3 цілих 1 метр, максимальну висоту польоту 5 кілометрів і максимальну швидкість 108 км/год.

"Наша розробка оснащується відеокамерою і тепловізором — має 60-кратне збільшення в HD-форматі та бортовий комп'ютер, встановлений на БЛА. За допомогою машинного зору "Сарич" може виявити техніку противника на відстані до 2,5 кілометрів. Також бортовий комп'ютер сам її відстежує і вираховує її координати, значно полегшуючи роботу оператора безпілотника", — сказав Кисельов.

"Сарич" має захист від систем РЕБ і алгоритми, які дозволяють БПЛА повернутися на базу навіть у разі повної втрати зв'язку, підкреслив представник компанії-розробника. Кисельов заявив, що максимальний час польоту, показаний дроном на випробуваннях, становив 4 години 22 хвилини, щоправда, тоді "Сарич" літав фактично порожнім, в ідеальних умовах полігону. "У реальній бойовій ситуації за вітру і впливу противника цей дрон зможе літати десь протягом 2,5 годин", — додав співрозмовник агентства.

Раніше Фокус повідомляв, що невідомі партизани запустили дрон і підірвали штаб "кадирівців" в Енергодарі. На місце події прибули пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги, а місцеву окупаційну адміністрацію терміново евакуювали.