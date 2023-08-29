FPV-дрон знищив російський ЗРК "Тор-М1" за $25 млн: що про нього відомо (відео)

За допомогою комплексів "Тор-М1" росіяни можуть вражати безліч цілей на відстані до 27 км, але тепер на одну таку машину стало менше.

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Українські військові 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дрона вразили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1". Відповідне відео опублікували на сторінці у Facebook роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" у понеділок, 28 серпня.

На відеокадрах видно, що ЗРК стоїть на відкритій місцевості. Оператор направляє за координатами ворожої техніки дрон-камікадзе, який і вражає "Тор-М1". Далі безпілотник-розвідник показує, як над пошкодженою російською технікою підіймається хмара білого диму.

"Влучним ударом FPV-камікадзе "ахіллесівці" вивели з ладу автономний самохідний зенітний ракетний комплекс "Тор-М1", вартість якого близько $25 млн", — підписали відео військові.

Що відомо про ЗРК "Тор-М1"

Це зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії. У нього два радари, один для захоплення цілей, а інший для відстеження і ураження. На борту може бути до восьми ракет.

Система "Тор" призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних з'єднань від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, авіабомб, що планують, літаків і вертольотів. Може працювати як у ручному, за участю операторів, так і в автоматичному режимі.

Технічні характеристики "Тор-М1"

кількість одночасно виявлених цілей — 48;

дальність ураження — 27 км;

зона ураження — від 1 до 12 км;

швидкість ураження цілей — 700 м/с;

маса — 37 т;

бойовий розрахунок — 3 людини.

Нагадаємо, 28 серпня ЗСУ знищили унікальну російську РЛС "Предел-Э". Новітню радіолокаційну станцію "Предел-Э" прикривав ще й комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-2", але це не завадило українським воїнам.

А дещо раніше дрон ЗСУ вивів з ладу російську станцію РЕБ "Свет-КУ". За весь час повномасштабної війни з Україною російські військові втратили тільки один такий дорогий комплекс радіоелектронної боротьби.