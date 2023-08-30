Орієнтуємося по ялинках: льотчики РФ скаржаться на проблеми через боротьбу з дронами ЗСУ

На авіаторів із Підмосков'я росіяни постійно пишуть доноси у ФСБ, приймаючи маленькі літаки за українські дрони.

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Через посилені заходи повітряної безпеки мала авіація Підмосков'я потерпає від постійних перебоїв із сигналом GPS, пише сайт РБК. У керівництві аеродромів Щекіно, Волосово, Нудоль і аероклубу "Паралет" журналістам поскаржилися на те, що через відсутність супутникових сигналів льотчикам доводиться буквально "орієнтуватися по ялинках", спускатися дуже низько, що небезпечно.

"Зараз наше авіаційна спілка виробляє технічні рішення для того, щоб можна було орієнтуватися по вежах стільникового зв'язку", — каже президент Федерації авіації загального призначення Росії Сергій Мінігулов.

Якщо звіритися з даними міжнародного сервісу GPSJam, який показує якість прийому супутникових сигналів літаків в усьому світі, то можна помітити, що починаючи з літа вся Москва і найближча область перебувають у "червоній зоні", що означає відсутність навігації у пілотів. При цьому на землі зв'язок може бути стабільним.

Якість приймання GPS-сигналу в Москві та Підмосков'ї у пілотів літаків Фото: Скриншот

А ще кожен політ тепер потрібно погоджувати з усіма відповідальними службами: Росавіацією, Єдиною черговою диспетчерською службою і поліцією. Причому на аеродроми частенько з перевірками приходять "люди в цивільному". Усе через справжню істерію місцевих жителів, які пишуть доноси на будь-який помічений у небі невеличкий літак або параплан. Людям одразу ввижається атака українських безпілотників і вони "кошмарять поліцію", як висловився начальник аероклубу "Параліт" Михайло Козьмін. Після кожного звернення мешканців ближніх сіл поліції доводиться проводити перевірку на аеродромах і з'ясовувати приналежність літальних апаратів. Представники ФСБ показують пілотам зняті очевидцями відео і просять впізнати чий це літак.

Крім того, через роботу систем ППО для аматорської авіації "урізали небо" — обмежили зону польотів. А якщо хтось із пілотів затримується в небі допізна, то правоохоронці починають "жорстко нервувати", каже Михайло Козьмін.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна ударами дронів стала руйнувати виробництво безпілотників Shahed у Росії. За словами військового експерта, зовсім необов'язково атакувати завод в Єлабузі, де збирають Shahed, — досить обірвати ланцюжок постачання і позбавити росіян енергії.

Так само ми розповідали про наймасштабнішу атаку дронів на Росію: куди атакували БПЛА і до чого це призвело. За кілька годин безпілотним літальним апаратам у різних куточках Росії вдалося вдарити по аеропорту, заводу з виробництва мікроелектроніки, а також по перегінному трубопроводу.