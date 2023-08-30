Виробник "Байкалів" збанкрутував: патенти продадуть, але вони навряд чи комусь потрібні

Усі активи та інтелектуальну власність компанії хочуть продати з аукціону за $5 мільйонів, але експерти сумніваються, що хтось захоче купити їх за такі гроші.

Related video

Російську компанію "Т-Платформ", яка займалася розробкою "суверенних" чипів "Байкал" і працювала під егідою виробника мікросхем Baikal Electronics, визнано банкрутом, повідомляє видання "КоммерсантЪ". Це означає, що через накопичені борги перед кредиторами в сумі близько $7,7 мільйона все майно, активи та інтелектуальну власність, пов'язану з процесорами "Байкал" тепер виставлять на аукціон.

Торги мають відбутися менш ніж за місяць — 26 вересня. "Т-Платформ" розраховує отримати в результаті аукціону $5 мільйонів, щоб хоч якось розрахуватися з кредиторами. Однак експерти ринку сумніваються, що патенти та документація щодо морально застарілих процесорів буде комусь цікава. Тим паче, що самостійно Baikal Electronics не міг виробляти чіпи за "стародавнім" 65-нм техпроцесом із 90-х років, а замовляв їх у тайванської TSMC, яка припинила співпрацювати з Росією після нападу на Україну.

Виставлені на аукціон технології "Байкалів" дійсно вже не актуальні. Наприклад, процесор Baikal-M1 заснований на восьми застарілих ядрах Arm Cortex-A57, що працюють на частоті 1,50 ГГц, і оснащений кешем L3 об'ємом 8 МБ, який супроводжується восьмикластерним графічним процесором Arm Mali-T628 з двома конвеєрами відображення.

"Т-Платформ" була однією з небагатьох російських компаній з амбіціями щодо створення екзафлопсних суперкомп'ютерів і розробки вітчизняних процесорів. Baikal Electronics не планує забирати патенти або розробки й там сподіваються, що новий власник продовжить розвивати напрямок чіпів "Байкал".

Проблеми у "Т-Платформ" з'явилися ще восени 2021 року з подачі позову до суду від АТ "Рамек-ВС", розповідає Cnews. Уже тоді "Т-Платформ" накопичила значну суму перед своїми кредиторами і 2022 року була змушена подати на банкрутство. До того ж у 2019 році один з її керівників Всеволод Опанасенко отримав 2 роки в колонії загального режиму у справі про проблемне постачання комп'ютерів для російського МВС, що підкосило компанію.

Раніше Фокус розповідав, що ентузіасти протестували російський чип, граючи в S.T.A.L.K.E.R., The Dark Mod, The Elder Scrolls III та Gothic 2. Процесор "Ельбрус" ні на що не годиться.