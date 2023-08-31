Головний постачальник Міноборони РФ: що важливого випускає завод, атакований дроном у Брянську

Понад 90% своєї продукції завод відправляв російським військовим. Робив для них корпусні інтегральні схеми та транзистори.

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Завод "Кремний ЭЛ" у Брянську, по якому припав один з ударів безпілотників України в ніч на 30 серпня, був одним із головних постачальників електроніки для виробництва військової техніки, пише Defense Express. Практично вся продукція підприємства, понад 90%, відправлялася замовникам із Міноборони РФ.

Завод розташований приблизно за 110 кілометрів від українського кордону і став зручною ціллю для дронів ЗСУ. Як пише експерт видання, завод є одним із найбільших постачальників військової мікроелектроніки, у який Кремль вливав по $5 млн щорічно, а 2014 року в межах імпортозаміщення інвестував одразу $160 млн. Завдяки фінансовим вливанням "Кремній ЕЛ" зміг збільшити випуск продукції у вісім разів, до 7 мільйонів одиниць продукції.

Основні види продукції "Кремній ЕЛ" Фото: Facebook

Завод у Брянську вважається одним із лідерів, посідає друге місце з виробництва мікроелектроніки в Росії. Здебільшого "Кремній ЕЛ" випускає корпусні інтегральні схеми та транзистори, але в основному працював над транзисторами, діодами й простими модулями. Є інформація, що на заводі освоїли випуск продукції за 500 нм техпроцесом із планом переходу на 350 нм. Варто уточнити, що сьогодні у світі випускаються процесори на 5 нм, а незабаром з'являться чипи на 2 нм.

Продукцію "Кремній ЕЛ" поставляли в різні дослідно-конструкторські бюро, наприклад в "Агрофон", "Агрономія" і "Силовик-5". "Мирні" назви мають приховати той факт, що ці ДКБ працюють під проводом Міноборони Росії та створюють нові типи озброєнь. Завод "Кремній ЕЛ" був один з учасників програми "Альтернатива", в рамках якої триває розробка нових систем радіолокаційних систем на активних фазованих решітках для літаків, флоту і ППО.

Як зазначає Defense Express, один удар по заводу дроном навряд чи повністю виведе його з ладу, хоча там і почалася пожежа. Але більш значні та посилені атаки можуть принести значну користь ЗСУ, адже армія РФ може залишитися без постачання необхідної для виробництва зброї мікроелектроніки, яку і так важко дістати в умовах санкцій.

Раніше стало відомо, що нічні удари по заводу "Кремній ЕЛ" можуть бути частиною стратегії, яка передбачає порушення постачання компонентів для російських дронів. За словами Сергія Грабського, необов'язково атакувати завод у Єлабузі, де збирають Shahed, — достатньо обірвати ланцюжок постачання запчастин.