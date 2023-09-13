Здобував розвіддані для РФ: в Одесі чоловік хотів зламати телефон військової, — СБУ

За даними спецслужби, підозрюваний співпрацював зі спецслужбами РФ і раніше, збираючи розвіддані про розміщення систем ППО в Одеській області.

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Служба безпеки України затримала в Одесі чоловіка, який нібито хотів "зламати" телефон української військової і передати інформацію з нього російським кураторам. Інформація про це з'явилася в Telegram-каналі спецслужби в середу, 13 вересня.

За даними слідства, чоловік шукав "вихід" на спецслужби Росії, щоб передавати їм за винагороду важливі відомості. Він навіть звернувся до адміністратора одного з проросійських Telegram-каналів, який поширює дані про переміщення Сил оборони України.

Паралельно з цим українець підшукував собі першу "жертву". Нею стала українська військова, яка приїхала до Одеси з Краматорська, щоб відвідати своїх близьких, і тимчасово зупинилася в його дружини. Дізнавшись, що жінка — боєць ЗСУ, а її чоловік — командир артилерійського батальйону на східному фронті, підозрюваний вирішив зламати телефон українки. Сам він цього робити не вмів, тому чекав інструкцій від кураторів.

Чоловік листувався з російськими кураторами і готувався передати їм важливу інформацію Фото: СБУ

Однак цьому стали на заваді контррозвідники, які й затримали чоловіка. Під час розслідування вони з'ясували додаткові подробиці, виявляється, підозрюваний раніше вже збирав розвіддані щодо розміщення систем ППО на Одещині, з'ясовуючи їхнє місцерозташування у місцевих жителів. Наразі фігуранту кримінального провадження інкримінують несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів в Україну.

Нагадаємо, наприкінці липня СБУ затримала зрадника на Кіровоградщині. Російські спецслужби завербували жителя Донецької області ще до початку повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 року він почав виконувати ворожі завдання.

А наприкінці квітня стало відомо, що за держзраду судитимуть лікарку з Маріуполя, яка видала окупантам важко поранених українських бійців. Під час боїв за Маріуполь до "Обласної лікарні інтенсивного лікування" потрапили 7 бійців ЗСУ з важкими пораненнями. Щоб приховати цей факт, медперсонал переодягнув їх у цивільне, але під час обходу один із лікарів "здав" бійців російським окупантам.