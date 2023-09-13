Допоможе військовим системам: інженери хочуть створювати напівпровідники на орбіті Землі

Компанії Northrop Grumman і стартап Space Forge підписали угоду про співпрацю і хочуть стати першими, хто випустить "космічну мікроелектроніку".

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Британський підрозділ Northrop Grumman співпрацюватиме з британською фірмою Space Forge, який планує виробляти напівпровідники на орбіті. Як повідомляє Defense News, компанії оголосили про "угоду про співпрацю" 12 вересня на виставці озброєнь DSEI 2023 у Лондоні. У межах угоди Northrop надаватиме технічні та бізнес-консультації, співпрацюватиме в проєктуванні та тестуванні, а також пропонуватиме фахівцям Space Forge навчання з розробки мікроелектроніки.

Ідея стартапу Space Forge з виробництва мікроелектроніки на орбіті полягає в тому, що космічне середовище, особливо такі умови, як мікрогравітація і надвисокий вакуум, допомагають виготовляти матеріали більш високої якості та підвищувати ефективність деяких виробничих процесів, таких як 3D-друк. Хоча ця концепція не нова, але її не дозволяли реалізувати занадто дорогі запуски на орбіту. З появою SpaceX і прогнозами щодо здешевлення польотів у космос концепція знову актуальна.

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Девід Пайл, регіональний директор сектору космічного бізнесу Northrop у Великій Британії, Європі, на Близькому Сході та у Північній Африці, сказав, що, хоча напівпровідники, які створюють у космосі, від самого початку будуть дорожчими у виробництві через вартість їхнього відправлення на орбіту та з неї, мета полягає у популяризації цього сектору виробництва та в отриманні найякісніших напівпровідників для чутливих військових систем.

Компанія Northrop, що створює бомбардувальник B-21 для ВПС США та інтегровану систему бойового управління армії США, має два ливарних заводи з перероблювання сировини на напівпровідникові чіпи, які зрештою інтегруються в основні системи озброєння. Наразі роль Northrop здебільшого полягатиме в перевірці матеріалів, вироблених у космосі, після їхнього повернення на Землю.

"Ми думаємо, що космічне виробництво буде активно розвиватися в найближчі кілька десятиліть, тому ми дуже зацікавлені у співпраці з Space Forge", — сказав Пайл. "З огляду на те, скільки електронних систем ми створюємо в компанії, існує безліч застосувань, у яких це, можливо, змінить правила гри".

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