Військові США хочуть отримати ранці з системами РЕБ: захищатимуть від дронів і шукатимуть цілі

Перший прототип планують створити вже через 9 місяців, а сам проєкт оцінюють у $1,5 мільйона.

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Армія США хоче отримати компактний модуль радіоелектронної боротьби для піхотинців і вибрала для цього компанію Mastodon Design, якій виділила $1,5 млн для створення прототипу майбутньої системи. Про це повідомляє портал Defense News.

Переносний комплект Terrestrial Layer System-Brigade (TLS-BCT), що поміщається в рюкзаку, планують створити набагато меншим за розміром, ніж стандартний модуль TLS-BCT, який встановлюватимуть на бойових машинах Stryker, але водночас зробити його ще потужнішим для використання більшими формуваннями, зокрема дивізіями та корпусами. Програма створення робочого прототипу запланована на дев'ять місяців, після чого почнеться промислове виробництво самої системи.

"Новий комплекс має бути спільним і відкритим системним підходом, який дає гнучкість і ефективність піхоті, необхідні для боротьби з високоадаптивними загрозами на кшталт дронів, і допомагати в наведенні на цілі", — завив виданню Кеннет Стрейер, менеджер проєкту з електронної війни та кібербезпеки компанії-виробника.

Як зазначає Defense News, американська армія зараз активно інвестує в різні засоби електронної війни та засоби управління електромагнітним спектром. Контракти на різні сімейства систем TLS наразі становлять десятки мільйонів доларів.

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Нью-йоркська компанія Mastodon Design є частиною компанії CACI International, що спеціалізується на інформаційних технологіях. Минулого року CACI отримала $4,3 мільярда доходів, пов'язаних з обороною, що дало їй змогу посісти 27-ме місце у списку "100 найкращих" найбільших оборонних підрядників світу.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні вже створили РЕБ-рюкзак Kvertus для військових. Обладнання успішно пройшло випробування і перші екземпляри вже передали українським військовим у зону бойових дій.

Так само в Україні в Україні створюють "армію РЕБ" за стандартами НАТО. За словами глави Мінцифри Михайла Федорова, "Армія РЕБ" функціонуватиме так само, як і "Армія дронів". На початковому етапі в міністерстві спілкуватимуться і розглядатимуть пропозиції різних українських виробників, а також проаналізують потреби Збройних сил України. На основі отриманих результатів створять доктрину застосування систем радіоелектронної боротьби, впроваджуючи стандарти НАТО.