Звичайний смартфон уперше підключили до 5G через супутник: як це поліпшить зв'язок (відео)

Поки що швидкість зв'язку становить 14 Мбіт/с, але компанія AST SpaceMobile обіцяє прискорити передачу даних, запустивши більше космічних апаратів.

Related video

Компанія AST SpaceMobile заявила про першу у світі передачу голосу і даних за стандартом 5G від звичайного не модифікованого смартфона безпосередньо до супутника на низькій навколоземній орбіті. Про це повідомляють на сайті супутникового оператора.

Дзвінок 5G вдалося здійснити з Хани (Гаваї) в Мадрид (Іспанія) через тестовий супутник компанії BlueWalker 3 і з використанням стандартного смартфона Samsung S22. Під час окремого тесту була досягнута швидкість завантаження 14 мегабітів/сек. Цієї швидкості достатньо не тільки для дзвінків, а й для перегляду соцмереж та інтернету.

Ще в серпні компанія здійснила успішний відодзвінок із Гаваїв до Верджинії Фото: AST SpaceMobile

У чому особливість супутників BlueWalker 3

Головна відмінність від аналогічних супутників Starlink або будь-яких інших супутників зв'язку (Thuraya або Inmarsat) у тому, що BlueWalker 3 запускають на низьку навколоземну орбіту. Сам супутник набагато більший, ніж той самий Starlink — його площа становить 64 квадратні метри. І, звісно, головна особливість — можливість забезпечувати передачу інтернету на звичайні смартфони, тоді як в інших операторів потрібно купувати спеціальні апарати, вартість яких дуже висока.

Розмір супутникової панелі BlueWalker 3 Фото: AST SpaceMobile

У чому недоліки супутників BlueWalker 3

Головна проблема полягає саме в їхній низькоорбітальності: що ближче супутник до Землі, то меншу територію він покриває — у них обмежена видимість земної кулі. Це означає, що для хорошого покриття у важкодоступних місцях і по всій планеті потрібно запустити якомога більше таких супутників. Але AST SpaceMobile вже працює над цим і планує найближчим часом запустити 168 супутників BlueWalker 3, які мають забезпечити 90% покриття нашої планети.

Низькоорбітальний супутник страждає від малого охоплення поверхні Землі Фото: AST SpaceMobile

Перспективи AST SpaceMobile

Експерти Forbes вважають, що AST SpaceMobile належить пройти довгий шлях, щоб реалізувати свій глобальний проєкт. Поки що незрозуміло, скільки клієнтів може обслуговувати один супутник, особливо під час використання застосунків із вищою пропускною спроможністю. І конкурувати зі SpaceX і Starlink буде непросто: їхній супутниковий інтернет не тільки має значні переваги, а й є власним партнером із запуску, а це означає, що супутники запускаються за найвигіднішою ціною — собівартістю. Starlink також забезпечує швидкість близько 100 Мбіт/с, хоча і з використанням спеціального обладнання для супутникового зв'язку.

Однак, незаперечною перевагою послуг AST SpaceMobile експерти вважають саме можливість використання звичайних смартфонів без необхідності придбання окремих приставок або антен. До того ж компанія вже уклала договори на спільну розробку супутникового зв'язку разом зі стільниковими операторами Vodafone, AT&T і Nokia. Це свідчить про те, що проєкт має дуже серйозні плани, а такі відомі партнери не вкладатимуть зусилля в безперспективну затію.

Говорити про повну "непотрібність" наземних операторів стільникового зв'язку так само поки що занадто рано. AST SpaceMobile заявляє, що поки що прагне стати надійним дублюючим оператором, який забезпечить зв'язок там, де немає можливості покрити територію наземними базовими станціями. Причому в компанії хочуть, щоб перехід від наземної стільникової мережі до супутникової проходив непомітно для користувача і він залишався на зв'язку в будь-якій точці світу.

Перспектива ринку супутникового зв'язку за даними AST SpaceMobile Фото: AST SpaceMobile

AST SpaceMobile заявляє, що у неї є понад 2600 патентів і заявок на створення космічних телекомунікацій, а також угоди з більш ніж 40 операторами мобільних мереж, такими як Vodafone, Rakuten Mobile, Bell Canada, AT&T, Orange та іншими, які налічують загалом 2,4 мільярда абонентів. Якщо в майбутньому план компанії спрацює, то перебування "поза зоною досяжності" може піти в минуле.

Ось як здійснювали дзвінок супутниковим зв'язком на звичайні смартфони

Раніше Фокус розповідав, що 5G може запрацювати в Україні вже 2024 року, але є нюанс. Глава Мінцифри розкрив деталі.