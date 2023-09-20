Ізраїль робить наголос на бойові дрони VTOL: як технологія змінить ведення бою (відео)

Дрони з вертикальним зльотом і посадкою набагато зручніші для роботи в умовах міських боїв, кажуть експерти.

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Ізраїльські оборонні компанії IAI та Elbit Systems представили на виставці DSEI 2023 у Лондоні ударні безпілотники з вертикальним зльотом і посадкою (VTOL), які покликані боротися з бронетехнікою ворога. Про це пише військовий портал C4ISRNET.

Експерти компаній стверджують, що система VTOL має велику перевагу перед трубчастим запуском (як у дронах Switchblade), оскільки бійцю не потрібно шукати відносно вільний майданчик для старту безпілотника, що досить складно зробити в умовах міських боїв.

"Проблема боєприпасів трубчастого запуску, що баражують, у міських умовах війни полягає в тому, що вам зазвичай потрібна певна кількість відкритого простору перед вами та вільний простір від техніки або будівель, — каже Алон Тамір, старший менеджер з розвитку бізнесу та маркетингу в Ізраїлі, — Це робить запуск складнішим".

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Щоб розв'язати цю проблему і надати військовим більшу гнучкість у виборі стартових майданчиків, компанія IAI розробила баражувальний боєприпас Rotem Alpha, здатний зависати, злітати та приземлятися вертикально. За словами представника компанії, система оснащена протитанковою боєголовкою, її розробили з урахуванням уроків, витягнутих із війни Росії проти України.

"Весь цивілізований світ не міг собі уявити, що ми побачимо танкові битви в Європі після 1945 року, — сказав Тамір. — І тепер ми розробили боєприпас, що баражує, з протитанковими можливостями, щоб задовольнити попит військових, яким потрібно знищити будь-який тип броньованої техніки".

Rotem Alpha має дальність дії близько 40 кілометрів і може нести до 8 кілограмів корисного навантаження. У безпілотника вже з'явився перший замовник — одна з країн НАТО, хоча компанія не повідомляє, яка саме.

Можливості дрона Rotem Alpha

Ще одна ізраїльська компанія, яка представила нову безпілотну систему на лондонській конференції, — Elbit Systems. Компанія показала свій модернізований розвідувальний дрон Skylark 1 eVTOL. Це новітня модель сімейства безпілотних систем Skylark, які Армія оборони Ізраїлю експлуатує вже з 2008 року.

Просто під час виставки компанія підписала контракт на постачання Skylark 1 eVTOL артилерійському корпусу ЦАХАЛ. За словами представника компанії, навчання операторів використанню дрона займає в середньому кілька тижнів.

Дрон Skylark 1 eVTOL

Зів Авні, віцепрезидент з маркетингу та розвитку бізнесу компанії Elbit, наголосив на перевагах платформ вертикального зльоту і посадки, які він назвав явною ринковою тенденцією.

"Ця можливість спрощує експлуатацію, коли дрон може приземлитися або запуститися з будь-якого місця, оскільки він не залежить від злітно-посадкової смуги, і приземлення зазвичай більш точне, що знижує ймовірність пошкодження критично важливого корисного навантаження або інфраструктури, — сказав Авні. — Його здатність зависати на місці також робить їх ідеальними для операцій, що вимагають точного контролю і стабільності, таких як спостереження".

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