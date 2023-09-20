Израиль делает упор на боевые дроны VTOL: как технология изменит ведение боя (видео)

Дроны с вертикальным взлетом и посадкой гораздо удобнее для работы в условиях городских боев, говорят эксперты.

Related video

Израильские оборонные компании IAI и Elbit Systems представили на выставке DSEI 2023 в Лондоне ударные беспилотники c вертикальным взлетом и посадкой (VTOL), которые призваны бороться с бронетехникой врага. Об этом пишет военный портал C4ISRNET.

Эксперты компаний утверждают, что система VTOL имеет большое преимущество перед трубчатым запуском (как в дронах Switchblade) поскольку бойцу не нужно искать относительно свободную площадку для старта беспилотника, что довольно сложно сделать в условиях городских боев.

"Проблема барражирующих боеприпасов трубчатого запуска в городских условиях войны заключается в том, что вам обычно требуется определенное количество открытого пространства перед вами и свободное пространство от техники или зданий, — говорит Алон Тамир, старший менеджер по развитию бизнеса и маркетингу в Израиле, — Это делает запуск более сложным".

Важно

Тылы ВСУ под угрозой. Россия пустила в ход новые дроны "Ланцет": куда они достанут (видео)

Чтобы решить эту проблему и предоставить военным большую гибкость в выборе стартовых площадок, компания IAI разработала барражирующий боеприпас Rotem Alpha, способный зависать, взлетать и приземляться вертикально. По словам представителя компании система оснащена противотанковой боеголовкой и была разработана с учетом уроков, извлеченных из войны России против Украины.

"Весь цивилизованный мир не мог себе представить, что мы увидим танковые сражения в Европе после 1945 года, — сказал Тамир. — И теперь мы разработали барражирующий боеприпас с противотанковыми возможностями, чтобы удовлетворить спрос военных, которым нужно уничтожить любой тип бронированной техники".

Rotem Alpha имеет дальность действия около 40 километров и может нести до 8 килограммов полезной нагрузки. У беспилотника уже появился первый заказчик — одна из стран НАТО, хотя компания не сообщает, какая именно.

Возможности дрона Rotem Alpha

Еще одна израильская компания, представившая новую беспилотную систему на лондонской конференции, — Elbit Systems. Компания показала свой модернизированный разведывательный дрон Skylark 1 eVTOL. Это новейшая модель семейства беспилотных систем Skylark, которые Армия обороны Израиля эксплуатирует уже с 2008 года.

Прямо во время выставки компания подписала контракт на поставку Skylark 1 eVTOL артиллерийскому корпусу ЦАХАЛ. По словам представителя компании, обучение операторов использованию дрона занимает в среднем несколько недель.

Дрон Skylark 1 eVTOL

Зив Авни, вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса компании Elbit, подчеркнул преимущества платформ вертикального взлета и посадки, которые он назвал явной рыночной тенденцией.

"Эта возможность упрощает эксплуатацию, когда дрон может приземлиться или запуститься из любого места, поскольку он не зависит от взлетно-посадочной полосы и приземление обычно более точное, что снижает вероятность повреждения критически важной полезной нагрузки или инфраструктуры, — сказал Авни. — Его способность зависать на месте также делает их идеальными для операций, требующих точного контроля и стабильности, таких как наблюдение".

Ранее Фокус рассказывал, что США впервые заинтересовала система для управления БПЛА из Украины. Вот чем уникальна Bavovna.ai.