Ударний дрон Obad знищить будь-яку техніку ракетами M80: розкрито характеристики (відео)

Безпілотник літає зі швидкістю лише 45 км/год, несе чотири протитанкові ракети та може працювати в автономному режимі.

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У Сербії на місцевій виставці "Партнер 2023" представлено безпілотник Obad, який може вести розвідку або знищувати техніку за допомогою ракет. Про це повідомляє Army Recognition.

Бойовий квадрокоптер ближньої дії призначений для ураження як стаціонарних, так і мобільних цілей, включно з броньованою і неброньованою технікою, а також військами. Однією з особливостей Obad є його операційна гнучкість. Дроном можна керувати вручну або запрограмувати на автономну роботу. Це стало можливим завдяки передовій авіоніці та точним системам глобальних навігаційних супутників (GNS), які забезпечують високий рівень точності та надійності, кажуть інженери.

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Оптичний модуль дає змогу виконувати розвідувальні завдання вдень і вночі, а також виявляти й вражати цілі противника. Дрон також здатний інтегрувати багатоцільове корисне навантаження, що дає змогу розміщувати на борту різне обладнання для конкретної місії.

Obad приводиться в рух вісьмома безщітковими двигунами постійного струму (BLDC) загальною вихідною потужністю 68,8 кВт. У дроні використовуються композитні дволопатеві гвинти протилежного обертання, його робоча вага становить 120 кг. Безпілотник може нести корисне навантаження до 40 кг.

Що стосується швидкості та висоти, Obad може рухатися зі швидкістю 45 км/год і працювати на висоті до 500 метрів над рівнем землі. Тривалість польоту дрона становить від 15 до 20 хвилин, а дальність польоту перевищує 5 км. Його можливості вертикального зльоту і посадки означають, що його можна розгорнути практично з будь-якого місця, забезпечуючи тактичну перевагу в різних бойових сценаріях.

Obad оснащений дистанційно керованим бойовим модулем (RCWS), в якому розміщено чотири протитанкові некеровані ракети, зокрема 64-мм RBR M80, з дальністю дії 400 метрів. Для наведення та управління дрон оснащений камерою денного світла з 30-кратним оптичним зумом. Додатково є тепловізійна камера з 4-кратним цифровим зумом і лазерний далекомір із дальністю дії до 5 км. Усіма цими функціями можна керувати віддалено, що додає ще один рівень експлуатаційної гнучкості.

Так Obad виглядав до модернізації 2021 року

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