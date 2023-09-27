Українці масово передають гроші та дані в Росію: якими додатками не можна користуватися

З лютого 2022 року українські користувачі принесли розробникам із РФ близько $250 000 доходу, не замислюючись про походження ПЗ.

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Офіційні магазини App Store і Google Play пропонують близько 70 популярних в Україні застосунків для фінансів, і половина з них має російське коріння. Такого висновку за підсумками дослідження дійшли стартап Saldo Apps і аналітичний сервіс для мобільних застосунків ASObot із групи компаній Netpeak Group.

За підрахунками дослідників, від початку повномасштабної війни українці заплатили розробникам із РФ понад $250 000. Причина досить проста — продукти мають українську мову інтерфейсу або працюють з українськими банками, а користувачі не цікавляться їхнім походженням.

Аналітики ASObot вивчили ринок і виявили 71 мобільний застосунок, який завантажується і приносить розробникам дохід в Україні. З них 34 зроблені командами з Росії, при цьому були встановлені близько 700 тисяч разів з березня 2023 року.

Приміром, "Манібокс — Проста скарбничка" завантажили 216 тисяч разів із лютого 2022 по липень 2023 року, хоча й не принесло творцям грошей. Другий за популярністю застосунок: "Трекер бюджету — фінанси" завантажили 185 000 разів, і розробники заробили на українцях $9000 за півтора року і $700 тільки за минулий серпень. Цікава ситуація з продуктом "Saver — Personal Finance, Income & Expense tracker", адже його жодного разу не завантажили, зате дохід — $1275.

"Коли я побачив, що з початком повномасштабного вторгнення українці не стали менше завантажувати російські додатки і платити російським розробникам — припустив, що українці просто не знають про походження цих додатків. Тому вирішив зробити пам'ятку, яка нагадувала б українцям хто є хто", — цитує сайт DEV.ua CEO Saldo Apps Радомира Новковича.

Netpeak Group на своїй сторінці у Facebook зазначає, що окрім грошей жителі України самі передають айтівцям з РФ свої персональні дані. І це велика проблема, адже за російським законодавством розробники з РФ зобов'язані зберігати таку інформацію саме на території країни-агресора і надавати до неї доступ органам влади.

"Якщо російські розробники не виділили окремі сервери за межами Росії для зберігання даних українців, це може означати, що всі дії українських користувачів, включно з донатами на ЗСУ, фіксуються на території Росії", — пояснили дослідники.

Пам'ятка від Netpeak Group з російськими додатками в Україні Фото: Facebook

Співробітники Saldo Apps і ASObot створили просту пам'ятку для українців, щоб захистити їх від витоку даних або грошей. Вони вказали найпотенційно найнебезпечніші російські додатки, якими точно не варто користуватися:

Moneon

Менеджер по грошах

Витрати ОК

Home BookKeeping

ZenMoney

CoinKeeper

CoinKeeper 3

MoneyPro

MoneyFlow

Гаманець: фінанси

Важкувато

Moneybox

Раніше з'явився мобільний застосунок, що показує російські товари в магазинах України, а також продукцію іноземних компаній, які підтримують агресію. Розробники запропонували не купувати такі товари, щоб не фінансувати РФ.