Повзають, плавають і деруться: особливі морфінгові роботи рятуватимуть людей (відео)

Учені вважають, що машини успішніше виконуватимуть свої важливі місії, імітуючи рухи тварин і комах.

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Дослідники з Університету штату Колорадо розробили трьох морфінгових (таких, що повторюють рухи живих істот) роботів, які можуть змінювати своє тіло та ноги за потреби, щоб краще повзати, дертися або плавати важкопрохідною місцевістю. Про це повідомляє портал Tech Explore.

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У своїй опублікованій науковій роботі дослідники наголошують, що їхні роботи завдяки копіюванню поведінки живих істот можуть набагато успішніше переміщатися складними поверхнями. Доцент Цзянго Чжао, який очолив дослідницьку групу, зазначає, що ці роботи зроблені з матеріалів, що можуть ставати м'якими або жорсткими під час зміни температури та здатні рухатися без необхідності використання громіздких енергетичних систем, таких як магнітні котушки. Це робить їх більш універсальними та краще оснащеними, щоб потенційно допомогти людям у пошуку тих, хто вижив у важкодоступних місцях після стихійних лих.

"Наша вбудована схема морфінгу використовує легкий штучний м'яз, схожий на людський м'яз, і він скорочується при подачі електрики, — сказав він. — Вбудовуючи ці штучні м'язи в хребет робота або в його шкіру, ми можемо домогтися різних типів форм. Загалом цей підхід відкриває багатообіцяючий шлях до розроблення роботів, які можуть переміщатися і працювати в складних умовах".

Цей робот може сідати на шпагат, щоб пролізти у вузьку щілину Фото: Університет штату Колорадо

У статті представлено три різні схеми морфінгу роботів. Перша конструкція являє собою захват, який може визначати та коригувати свою форму, щоб краще захоплювати предмети. Інший — чотириногий робот, який може розплющуватися, щоб пролізти через отвори, або вхопитися за виступ, щоб перебратися через щілини. Останній робот може змінювати форму і положення ніг, щоб легко перемикатися з ходьби по суші на плавання у воді. За словами Чжао, всі три системи можуть трансформуватися на вимогу, і за необхідності процес можна повернути назад.

Тепер команда приступить до вдосконалення систем і вивчення способів зробити цих роботів більш незалежними у своїй діяльності. Зараз системами керують дистанційно, але Чжао передбачає час, коли вони зможуть працювати самостійно, вирішуючи, яка форма або морфологія будуть кращими. Для цього інженери хочуть оснастити роботів датчиками камер, щоб роботи могли "бачити" перешкоду і швидше вирішувати, яким способом її потрібно подолати.

Ось що вміють морфінгові роботи

Раніше Фокус розповідав, що ШІ створив унікального робота і "обігнав" еволюцію. У майбутньому ШІ зможе вигадувати крихітні машини, які лікуватимуть людей або пробиратимуться в найважчі місця для ремонту, впевнені вчені.