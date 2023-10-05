Для військових створили нову систему РЕБ LANDEF: як вона захистить від танків, літаків і ракет

Система LANDEF зможе успішно застосовуватися для радіоборотьби на землі, морі та кіберпросторі.

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Іспанська компанія Indra на військовій виставці в Толедо представила наземний радіоелектронний бойовий комплекс LANDEF для розвідки та протидії повітряним і морським загрозам. Про це повідомляється на сайті компанії.

Система LANDEF — це революційне рішення, за словами розробників, підготовлене для взаємодії в багатодоменному середовищі (за участю різних видів техніки), в якому операції координуються одночасно в різних галузях (на суходолі, на морі, в повітрі, в кіберпросторі або космосі). Радіоелектронний бойовий комплекс LANDEF є сучасною системою управління та контролю, призначеною для виконання завдань розвідки та радіоелектронної підтримки, яка відстежує електромагнітну активність супротивника та пригнічує її, що обмежує пересування літаків, кораблів і бронетехніки та навіть ракет, а це послаблює обороноздатність супротивника.

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Можливості раннього попередження і протидії забезпечують найвищий рівень захисту баз, об'єктів або будь-якого цінного активу, кажуть у компанії. За словами Ребеки Лопес, керівника підрозділу наземної електронної оборони Indra, система LANDEF допомагає розумно використовувати електромагнітний спектр і ступінь його сумісності з іншими системами та іншою частиною командного ланцюжка. LANDEF можна назвати "системою систем", що дає змогу багаторазово збільшити боєздатність армійських підрозділів, стверджують в Indra.

У компанії стверджують, що вже тестують інтеграцію свого рішення з системами протиповітряної оборони, що дасть змогу обмінюватися інформацією та розробляти спільну оборонну стратегію, у такий спосіб включивши можливість засобів радіоелектронної боротьби для "м'якого знищення" різних цілей.

Раніше Фокус писав, що в Європі хочуть створити найпотужнішу систему РЕБ для захисту літаків. Консорціум європейських компаній переходить до другого етапу створення єдиної системи REACT, яка покликана захистити винищувачі в Євросоюзі від ракетних атак і одночасно глушити засоби радіоелектронної боротьби ворога.