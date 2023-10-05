Для военных создали новую систему РЭБ LANDEF: как она защитит от танков, самолетов и ракет

Система LANDEF сможет успешно применяться для радиоборьбы на земле, море и киберпространстве.

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Испанская компания Indra на военной выставке в Толедо представила наземный радиоэлектронный боевой комплекс LANDEF для разведки и противодействия воздушным и морским угрозам. Об этом сообщается на сайте компании.

Система LANDEF — это революционное решение, по словам разработчиков, подготовленное для взаимодействия в многодоменной среде (с участием различных видов техники), в которой операции координируются одновременно в разных областях (на суше, на море, в воздухе, в киберпространстве или космосе). Радиоэлектронный боевой комплекс LANDEF является современной системой управления и контроля, предназначенной для выполнения задач разведки и радиоэлектронной поддержки, которая отслеживает электромагнитную активность противника и подавляет ее, что ограничивает передвижение самолетов, кораблей и бронетехники и даже ракет, а это ослабляет обороноспособность противника.

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Возможности раннего предупреждения и противодействия обеспечивают высочайший уровень защиты баз, объектов или любого ценного актива, говорят в компании. По словам Ребеки Лопес, руководителя подразделения наземной электронной обороны Indra, система LANDEF помогает разумно использовать электромагнитный спектр и степень его совместимости с другими системами и остальной частью командной цепочки. LANDEF можно назвать "системой систем", что позволяет многократно увеличить боеспособность армейских подразделений, утверждают в Indra.

В компании утверждают, что уже тестируют интеграцию своей решения с системами противовоздушной обороны, которая позволит обмениваться информацией и разрабатывать совместную оборонную стратегию, таким образом включив возможность средств радиоэлектронной борьбы для "мягкого уничтожения" различных целей.

Ранее Фокус писал, что в Европе хотят создать мощнейшую систему РЭБ для защиты самолетов. Консорциум европейских компаний переходит ко второму этапу создания единой системы REACT, которая призвана защитить истребители в Евросоюзе от ракетных атак и одновременно глушить средства радиоэлектронной борьбы врага.