Дівчині довелося змінити ім'я через iPhone: смартфони друзів просто божеволіли (фото)

Щойно вони зверталися на ім'я до своєї подруги в їхніх телефонах активувався голосовий помічник Siri.

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Молода 26-річна американка Сірі Прайс була змушена змінити своє ім'я на Сіз Прайс після того, як дедалі більше її друзів обзаводилися телефонами від Apple, оснащеними голосовим помічником Siri. Подробиці цієї курйозної історії розповідає The Sun.

Компанія Apple для свого голосового помічника намагалася вибрати незвичайне ім'я, але все одно є люди, яких батьки назвали саме так. Виявляється, це жіноче ім'я дуже популярне в Единбурзі (Шотландія) і означає "красиву жінку, яка веде до перемоги".

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Природно, чим більше серед знайомих Сірі Прайс з'являлося власників iPhone, тим з'являлося більше кумедних і незручних моментів. Звертаючись до подруги на ім'я або в громадських місцях у близьких людей активувався голосовий помічник Siri. І якщо на самому початку ця проблема виникала тільки при привітанні Сірі Прайс (для активації голосового помічника потрібно сказати Hello, Siri), то з новими оновленнями тепер просто одне ім'я Siri активує цю функцію.

Сірі Прайс довелося змінити ім'я на Сіз Фото: Instagram

Сірі Прайс каже, що, працюючи в спортзалі, їй доводилося дуже швидко вітатися з клієнтами, адже якщо запізнитися, то вони почнуть кричати їй: "Привіт, Сірі" і почнуться загальні веселощі — в їхніх смартфонах активуються однойменні голосові помічники.

Це було пів біди. Адже тепер, з новим оновленням, коли досить просто згадати Siri для активації помічника, друзі дівчини або рідні не можуть називати її на ім'я. У підсумку дівчина змінила ім'я на Сіз і сподівається, що ніхто не назве якийсь інший голосовий помічник цим ім'ям.

Сіз (колишня Сірі) Прайс теж користується iPhone Фото: Instagram

"Я впевнена, що це популярне в Единбурзі ім'я носить безліч жінок. Уявляю, як їм не легко", — каже теперішня Сіз Прайс.

До речі, компанія Google вчинила більш розумно. Для активації її голосового помічника на Android потрібно сказати "OK, Google". По-перше, потрібно вимовити рідкісне поєднання слів разом, а по-друге, навряд чи хтось назве своє дитя ім'ям корпорації.

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