Спеціально для веганів: ресторатори навчилися друкувати "лосось" на 3D-принтері

Така технологія, за твердженням експертів, допомагає заощадити 95% води, а друкують лосося з білків грибів.

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Виробник продуктів харчування Revo Foods почав продаж у супермаркетах Відня особливого філе лосося, роздрукованого на харчовому 3D-принтері з білків грибів. Про це повідомляє портал Heise.

Як уточнює виробник, їхнє незвичайне філе лосося є веганською стравою й у своєму складі не містить риби. Однак технологам вдалося зберегти практично весь склад вітамінів, мінералів та інших корисних компонентів, яким славиться справжній лосось.

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Подібний штучний процес, за твердженням компанії, дає змогу дбайливіше ставитися до екології та не шкодити лососеві, допомагаючи, до того ж заощадити близько 80% відсотків CO2 і 95% прісної води. Калорійність і жирність роздрукованого продукту відповідають рибному філе, а вміст вітамінів аналогічний натуральному філе лосося. Однак вміст білка нижчий: 9,5 г замість приблизно 18 г на 100 г справжнього філе.

Зовнішньо надрукований лосось не відрізняється від справжнього Фото: Revo Foods

У списку інгредієнтів для 3D-друкованого філе можна знайти грибні та соєві білки, вітаміни, а також численні сполучні речовини та добавки. Інгредієнтам надається реалістична форма за допомогою 3D-принтера. Барвники забезпечують відповідне забарвлення. Revo Foods отримала 1,5 мільйона євро у вигляді фінансування від Євросоюзу на свій розвиток. Спільно зі шведською компанією Myocorena було розроблено процес, за якого грибкові білки складають основу волокнистої структури.

Склад філе лосося, яке роздруковано на 3D-принтері Фото: Revo Foods

Робін Сімса, генеральний директор Revo Foods, насамперед хоче сприяти розробці альтернатив морепродуктам у найближчому майбутньому, але вважає, що його технологія може бути застосована і до багатьох інших продуктів харчування. Поки що невідомо, чи зможуть такі 3D-продукти переважати та зайняти значну частку ринку, попри високу ціну (філе 130 г коштує 7 євро), кажуть експерти в галузі продуктів харчування.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ отримали спеціальні 3D-принтери за $1 млн. Тепер наші бійці зможуть друкувати необхідні дрібні запчастини для техніки прямо на фронті. Це значно полегшить логістику і героям не доведеться чекати доставки з тилу.