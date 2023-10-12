Google скасовує мороку з паролями і переводить усіх на ключі доступу: як ними користуватися

Пошуковий гігант стверджує, що нова система ключів набагато безпечніша, простіша для використання і стійкіша до зломів.

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Компанія Google у своєму офіційному блозі оголосила про те, що поступово починає активне впровадження ключів доступу замість звичайних паролів до своїх облікових записів. Тепер користувачеві не доведеться вигадувати та запам'ятовувати складні паролі для пошти Gmail та інших сервісів пошуковика, щоб не стати жертвою хакерів.

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У Google запевняють, що спосіб доступу за криптографічними (зашифрованими) ключами набагато безпечніший і простіший. Тепер наступного разу, коли користувачі увійдуть у свою Gmail, YouTube або іншу службу Google, вони побачать запрошення створити та використовувати ключ доступу замість пароля. Хоча ключі доступу будуть параметром за замовчуванням, ті, хто бажає й надалі використовувати саме паролі, зможуть відмовитися від використання ключів.

Google незабаром запропонує всім замінити паролі на ключі доступу Фото: Google

Для отримання доступу вам потрібно буде створити пін-код або використати смартфон на Android, який, своєю чергою, підтвердить, що ви власник облікового запису, адже там збережений ваш відбиток пальця або ідентифікація за обличчям. Використовуючи свій відбиток пальця, сканування вашого обличчя або PIN-код блокування екрана, ви автоматично входите в застосунок або на вебсайт (щойно ви схвалюєте запит). По суті, нова система використовує ваш пристрій, щоб довести, що ви насправді власник облікового запису.

"Ми виявили, що однією з найбезпосередніших переваг ключів доступу є те, що вони позбавляють людей головного болю, пов'язаного із запам'ятовуванням усіх цих цифр і спеціальних символів у паролях, — пишуть представники Google у своєму блозі. — Ключі так само стійкі до злому і хакери не зможуть нічого зробити, адже їм доведеться отримати фізичний доступ до вашого смартфона".

Google вперше почав підтримувати паролі в травні, але тепер намагається розширити впровадження цієї функції по всьому світу. Вона стане доступною не відразу і доведеться трошки почекати.

Google не єдина компанія, яка наполягає на переході на паролі. Microsoft, Uber і Ebay впровадили цю технологію. А в червні Apple заявила, що ключі доступу будуть підтримуватися з випуском iOS 17, iPadOS 17 і macOS Sonoma.

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