"Ця інформація може врятувати життя": Telegram не видалятиме повідомлення ХАМАС, — Дуров

Павло Дуров заявляє, що у висвітленні військових дій "не все так однозначно".

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Месенджер Telegram не блокуватиме повідомлення або канали ХАМАС. Про це на своєму каналі в месенджері заявив його засновник Павло Дуров.

За його словами, іноді інформація, що виходить від ХАМАС, може бути корисною для порятунку життя людей. "ХАМАС використовував Telegram, щоб попередити мирних жителів Ашкелона про необхідність покинути цей район перед ракетними ударами, — написав Павло Дуров. — Хоча нам було б легко знищити будь-які джерела інформації, це ризикує погіршити й без того важку ситуацію".

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Як зазначає портал TechCranch, соціальні платформи, такі як X (раніше Twitter), Meta і TikTok, протистоять регулювальним органам і тиску соціуму через розміщення відео, повідомлень і дезінформації каналів, пов'язаних із ХАМАС. Цю організацію визнали терористичною такі країни, як США, Велика Британія та Ізраїль.

Реакція Дурова на критику Telegram у ситуації з нападом на Ізраїль Фото: Telegram

У своєму сьогоднішньому повідомленні в Telegram Дуров, на думку порталу, використав популярні відмовки інших соцмереж на цю тему. "Модератори Telegram та інструменти штучного інтелекту видаляють мільйони явно шкідливого контенту з нашої платформи, але вирішення питань, пов'язаних із війною, рідко буває очевидним", — пише Дуров. Щоправда, він не уточнив, де проходить межа між "явно шкідливими повідомленнями" і "висвітленням, пов'язаним із війною", зазначає TechCranch.

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Видання наголошувати, що і Дуров, і інші соцмережі, наприклад X (Twitter), цинічно отримують вигоду з цієї ситуації, отримуючи від неї більше трафіку. Дуров зазначив, що за два дні після атаки на застосунок підписалися сотні тисяч нових користувачів з Ізраїлю та палестинських територій, зазначивши, що Telegram додає підтримку івриту у свій користувацький інтерфейс.

"Користувачі в Telegram отримують тільки той контент, на який вони спеціально підписалися", — написав Дуров. — Таким чином, малоймовірно, що канали Telegram можна використовувати для істотного посилення пропаганди. Натомість вони слугують унікальним джерелом інформації з перших рук для дослідників, журналістів і фахівців із перевірки фактів".

TechCranch зазначає, що раніше Дуров не звертав уваги на те, як його Telegram використовують для інформаційних війн у ситуації навколо України. Telegram став розсадником дезінформації та спілкування терористичних угруповань.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні розглядають регулювання Telegram через проросійські медіа. У месенджері "розцвіли" медіа, які поширюють ворожу пропаганду. За її словами, зараз відрізнити такі джерела від проукраїнських "дуже важко".