Влаштували безсонну ніч: прикордонники атакували ЗС РФ дронами (відео)

Ліквідувати бійців противника вдалося за допомогою дрона, оснащеного камерою нічного бачення і системою скидання боєприпасів.

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Українські військові на Сватівському напрямку за допомогою безпілотних літальних апаратів у ніч на 14 жовтня знищили техніку російських окупантів, склад боєкомплектів, а також живу силу противника. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі Державної прикордонної служби України в суботу, 14 жовтня.

Спочатку аеророзвідники направили дрона на позиції російських військових. Завдяки тому, що безпілотник був обладнаний системою нічного бачення, він з легкістю в темний час доби скинув на ціль два боєприпаси. У результаті противник зазнав втрат у живій силі. Крім того, під час вибуху було знешкоджено гаубицю Д-30.

Зазначимо, що така артилерія потрібна ЗС РФ для:

знищення і придушення живої сили як на відкритій місцевості, так і в окопах, бліндажах і землянках;

знищення і придушення вогневих засобів піхоти;

руйнування деревоземляних вогневих точок та інших споруд польового типу;

пророблення проходів у мінних полях і дротяних загородженнях;

боротьби з артилерією, мотомеханізованими засобами і танками.

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Після цього воїни ДПСУ за допомогою дрона знищили склад боєкомплектів окупантів. Для цього їм знадобилося шість снарядів, які безпілотник успішно скинув на ціль, зависнувши над нею. Детонація почалася вже після першого влучання снаряда і посилювалася в міру того, як військові продовжували атакувати склад.

"Вночі прикордонна аеророзвідка на Сватівському напрямку влаштувала окупантам безсонну ніч, знищивши кілька їхніх позицій з особовим складом, склад боєкомплекту та гаубицю Д-30", — підписали військові відеокадри.

Нагадаємо, днем раніше на сході України "жертвою" дрона став танк ЗС РФ. Метою для українського дрона-"самогубці" став танк, який їхав ґрунтовою дорогою вздовж посадки. Оператор безпілотника направив техніку на танк супротивника і дрон влучив у вразливе місце під баштою. Безпілотник-розвідник, який спостерігав за ситуацією, передав військовим на монітор кадри, на якому диміла техніка противника.

Також ми писали про те, як у середині жовтня дрон ЗСУ уразив російську САУ "Мста-С" за $3 млн. Броньована техніка в районі селища Керменчик обстрілювала позиції українських бійців, але її підірвали разом з екіпажем.