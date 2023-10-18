Ізраїль хоче використовувати Starlink за прикладом України: військовим потрібен "запасний" інтернет

Ізраїль за допомогою супутникового інтернету збирається забезпечити безперервний доступ у мережу в прифронтових містах на випадок збою у місцевих провайдерів.

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Міністерство зв'язку Ізраїлю веде переговори з компанією Starlink Ілона Маска про надання комплексів супутникового зв'язку для бездротового інтернету в прифронтових містах. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ізраїль заявляє, що супутниковий інтернет Starlink вкрай необхідний бійцям ЦАХАЛу для підтримки зв'язку у воєнний час і напередодні очікуваного наземного вторгнення в сектор Газа. У своїй заяві міністерство зв'язку Ізраїлю зазначає, що за допомогою супутникового інтернету Starlink має намір забезпечити безперервний доступ у мережу в прифронтових містах. Представник міністерства додав, що це буде перший випадок, коли Ізраїль покладатиметься на Starlink, який стане резервною заміною ізраїльських провайдерів у разі збою в їхній роботі.

У компанії Ілона Маска поки що не дали журналістам Bloomberg жодних коментарів, та й сам Ілон Маск мовчить у своїй соцмережі X, де досить часто коментує різні події. А тим часом ізраїльське міністерство заявило, що також розглядає можливість відключення інтернету і телефонних послуг, які воно надає Газі. Представники відомства підтвердили, що працює над закриттям ізраїльського офісу катарської державної новинної мережі "Аль-Джазіра", яку, за заявою ізраїльської сторони, використовують для пропаганди в інтересах ХАМАС, підбурювання та нанесення шкоди національній безпеці країни під час війни.

Як відомо, супутниковий інтернет Starlink активно використовується збройними силами України з 2022 року. Однак періодично із супутниковим зв'язком виникали проблеми, причому не технічного, а геополітичного характеру. Є інформація, що Ілон Маск кілька разів вимикав Starlink у зоні бойових дій, побоюючись "ескалації військових дій і третьої світової війни". Повідомлялося також, що відключення супутникового інтернету завадило українським військовим здійснити атаку на Кримський міст.

Ілон Маск заявив, що мережа Starlink не може працювати в Криму через антиросійські санкції, а компанія не отримувала відповідних вказівок від президента США Джо Байдена.

Але після всіх скандалів Пентагон переконав скандального мільярдера передати під контроль американських військових сегмент супутників, які покривають територію бойових дій ЗСУ, і більше подібних проблем із вимкненням Starlink у ЗСУ не виникало.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні сьогодні налічується понад 140 тисяч терміналів Starlink. Тільки з однієї України Маск отримує вдвічі більше прибутку за свій супутниковий інтернет, ніж від усіх країн Європи разом узятих.