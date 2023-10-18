Израиль хочет использовать Starlink по примеру Украины: военным нужен "запасной" интернет

Израиль с помощью спутникового интернета собирается обеспечить непрерывный доступ в сеть в прифронтовых городах на случай сбоя у местных провайдеров.

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Министерство связи Израиля ведет переговоры с компанией Starlink Илона Маска о предоставлении комплексов спутниковой связи для беспроводного интернета в прифронтовых городах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Израиль заявляет, что спутниковый интернет Starlink крайне необходим бойцам ЦАХАЛа для поддержки связи в военное время и в преддверии ожидаемого наземного вторжения в сектор Газа. В своем заявлении министерство связи Израиля отмечает, что этот с помощью спутникового интернета Starlink собирается обеспечить непрерывный доступ в сеть в прифронтовых городах. Представитель министерства добавил, что это будет первый случай, когда Израиль будет полагаться на Starlink, который послужит резервной заменой израильских провайдеров в случае сбоя в их работе.

В компании Илона Маска пока не дали журналистам Bloomberg никаких комментариев, да и сам Илон Маск молчит в своей соцсети X, где довольно часто комментирует различные события. А тем временем израильское министерство заявило, что также рассматривает возможность отключения интернета и телефонных услуг, которые оно предоставляет Газе. Представители ведомства подтвердили, что работает над закрытием израильского офиса катарской государственной новостной сети "Аль-Джазира", которая, по заявлению израильской стороны, используется для пропаганды в интересах ХАМАС, подстрекательства и нанесения ущерба национальной безопасности страны во время войны.

Как известно, спутниковый интернет Starlink активно используется вооруженными силами Украины с 2022 года. Однако периодически со спутниковой связью возникали проблемы, причем не технического, а геополитического характера. Есть информация, что Илон Маск несколько раз выключал Starlink в зоне боевых действий, опасаясь "эскалации военных действий и третьей мировой войны". Сообщалось также, что отключение спутникового интернета помешало украинским военным совершить атаку на Крымский мост.

Илон Маск заявил, что cеть Starlink не может работать в Крыму из-за антироссийских санкций, а компания не получала соответствующих указаний от президента США Джо Байдена.

Но после всех скандалов Пентагон убедил скандального миллиардера передать под контроль американских военных сегмент спутников, которые покрывают территорию боевых действий ВСУ и больше подобных проблем с отключением Starlink у ВСУ не возникало.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине сегодня насчитывается более 140 тысяч терминалов Starlink. Только с одной Украины Маск получает в два раза больше прибыли за свой спутниковый интернет, чем от всех стран Европы вместе взятых.