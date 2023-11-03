Унікальний телевізор LG на роликах уперше поставлять у Європу: чим дивує StanbyME (відео)

Модель отримала потужний акумулятор, якого вистачає на три години роботи, вбудовані динаміки і сенсорний екран, що обертається під різними кутами.

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LG поставить до Великої Британії нові портативні телевізори StanbyME, які виділяються незвичайною підставкою на колесах. Про це повідомило медіа Forbes у середу, 1 листопада.

Оригінальна модель StanbyME має 27-дюймовий екран із текстурованою задньою панеллю Pure Beige, закріплений на довгому кріпленні та обважнілій опорній плиті з прихованими роликами, що дають змогу швидко переміщати телевізор з однієї кімнати в іншу. Крім того, пристрій досить легкий (вага становить 17,5 кг), щоб перенести його через поріг або підняти нагору по сходах.

Телевізор має вбудований акумулятор, що дає змогу до трьох годин роботи на одній зарядці — цього вистачить, щоб подивитися більшість фільмів від початку до кінця. Пульт дистанційного керування є, але тягати його всюди за собою не обов'язково, адже StanbyME обладнаний сенсорним екраном.

Телевізор StandByMe LG скоро буде в Європі Фото: Скриншот

Висота екрана регулюється в діапазоні від 1 до 1,4 м, його можна повертати на 180 градусів, нахиляти на 50 градусів. Це дасть змогу швидко налаштувати положення для більшості кутів огляду. Екран має роздільну здатність тільки Full HD, а не 4K, але підтримує HDR (у варіантах HDR10 і HLG), працює на процесорі Alpha 7 Gen 4 AI, який раніше використовували у звичайних РК-телевізорах LG середнього класу, і підкріплює зображення вбудованою звуковою системою потужністю 2 x 10 Вт.

StanbyME поставляється з попередньо встановленою платформою Smart TV від LG, webOS. Він буде підтримувати основні програми, такі як Netflix, Disney Plus і Prime Video. StanbyME також підтримує AirPlay 2 і Mobile Screen Mirroring, що означає, що ви можете дзеркально відображати і підключати свій телефон до телевізора для відеодзвінків або для потокової передачі інших медіафайлів. Пристрій не має вбудованого тюнера, але підтримує підключення приставок через HDMI і USB.

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Телевізор StanbyME виробник уперше презентував ще в грудні 2021 року, але він уперше з'явиться в Європі тільки 28 листопада, коли почнуться продажі у Великій Британії. Можливо, незабаром модель почнуть продавати і в інших європейських країнах. Ціна LG StanbyME у США становить $999 (36,2 тис грн), у Великобританії — $1454 (52,7 тис грн).

Нагадаємо, у серпні LG представила "телевізор у валізі" — модель SmartTV, дивитися відеоконтент по якій можна де завгодно. StanbyME Go з екраном 27 дюймів може працювати до трьох годин без підзарядки, а також підтримує AirPlay, дублювання екрана і навіть голосове управління.

А в середині липня стало відомо, що LG випустила перший у світі бездротовий телевізор. Цю модель телевізора з бездротовим AV-підключенням можна розміщувати в будь-якому зручному куточку будинку, не захаращуючи простір дротами та кабелями.