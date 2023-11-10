Військові протестували унікальний дрон Transwing: як його збираються застосовувати (відео)

БПЛА об'єднав у собі риси літака і VTOL, отримавши видатний час польоту і вантажопідйомність, а також навчився приземлятися на рухомі цілі.

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Компанія Pterodynamics відправила свій безпілотник Transwing на ходові випробування у складі Військово-морського флоту США. Про це повідомляєNew Atlas.

Transwing — це крейсерський планер із можливістю переходу в режим eVTOL. Під час випробувань безпілотник продемонстрував, що може повністю автономно приземлятися на рухомі цілі, такі як кузов вантажівки.

Його двогранні складні крила забезпечують виняткову дальність польоту і вантажопідйомність. Чотири пропелери, розташовані по всій довжині крил, закріплені на своїх місцях, і під час складання крил вони повертаються з повністю горизонтального положення у вертикальне вгору. Це створює компактність на землі, але забезпечує великий розмах крил у повітрі.

Відсутність додаткової ваги похилих силових установок і конструкція робить Transwing легким, вантажопідйомним і ефективним. Літак легко керується і може бути упакований для транспортування. Він також може літати на двох пропелерах для ще більшої ефективності та дальності польоту.

Конструкція Transwing забезпечує компактність і стійкість у режимі VTOL і в режимі зависання, а також винятково великий розмах крила в крейсерському режимі для досягнення виняткової ефективності Фото: Pterodynamics

Крім того, ним дуже легко керувати: у компактному режимі VTOL літак Transwing може бути упакований у коробку або ящик для транспортування і готовий до польоту. Не потрібно навіть знімати пропелери: лопаті складаються назад у гондоли, коли вони не обертаються, що дає змогу літати лише на двох пропелерах, забезпечуючи ще більшу ефективність і дальність польоту.

Крила БПЛА літакового типу Transwing обертаються при складанні Фото: Pterodynamics

ВМС США зацікавилися використанням Transwing для автономного доставляння вантажів з корабля на берег. X-P4 здійснив дев'ять автономних запусків і підйомів з палуби корабля USNS Burlington, що пропливав поблизу Кі-Веста (Флорида). Це надало цінні дані про продуктивність системи безпілотного літального апарату.

Ця конструкція вирізняється винятковою компактністю в готовій до польоту конфігурації VTOL Фото: Pterodynamics

Зазначимо, що компанія Pterodynamics побудувала кілька прототипів, наразі це модель X-P4 з розмахом крила 13 футів (4 м). Він здатний піднімати 15 фунтів (6,8 кг) корисного навантаження за максимальної злітної маси (MTOW) 84 фунти (38 кг), а потім долати 69 миль (111 км) за годину на крейсерській швидкості до повного розряду батареї. У спринті він може розвивати швидкість 115 миль на годину (185 км/год). У найближчому майбутньому розробник планує впровадити у виробництво нові моделі. X-P5 матиме більший розмах крил і зможе нести важче навантаження на більшу відстань. X-P6 буде оснащений турбогенераторною силовою установкою і зможе перевозити ще більше навантаження на ще більшу відстань.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що у США вперше запустять надзвуковий дрон DART AE. Суборбітальний безпілотник із водневим реактивним двигуном може літати зі швидкістю 7 Махів на відстань до 2000 км, запевняють творці.

А на початку листопада стало відомо, що ВМС США випробували безпілотник Devil Ray, що стріляє ракетами. Під час навчань у ролі ворожих сил виступив катер-мішень. Спочатку неназвана безпілотна платформа провела розвідку і виявила противника, а потім у справу вступив MARTAC T38 Devil Ray.