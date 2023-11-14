Відкриває і закриває автоматично: українці створили механізм для дверей в укриттях (відео)

Обов'язковою вимогою було, щоб двері не заблокувалися в жодному випадку. Тому для надійності за відсутності електроенергії передбачили резервний блок живлення.

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Директор Бережанського ліцею (Волинська область) Валерій Васильчук разом із колегою Олександром Романчуком створили пристрій, що автоматично відчиняє та зачиняє укриття, коли в регіоні лунає сигнал повітряної тривоги. Про розробку українців ідеться в сюжеті ТРК "Аверс".

Прилад уже встановлено в більш ніж 10 укриттях. Спочатку педагоги розробили і протестували кілька варіантів замка, щоб забезпечити його надійність.

"Ми сконструювали такий замок. Розглядали кілька варіантів. Обов'язкова вимога була, щоб двері не заблокувалися в жодному випадку. Усі моменти прорахували. Був розроблений тестовий варіант у моєму навчальному закладі в укритті", — розповів Валерій Васильчук журналістам.

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Вони також розробили мобільний додаток і створили мініверсію пристрою для демонстрації громадськості. Один із перших автоматичних замків встановили в укритті Бережанського ліцею, де працює Валерій Васильчук.

"Якщо буде тривога, то увімкнеться сирена в школі. Хтось скаже, що сповіщають про тривогу за допомогою дзвінків, але коли немає електроенергії, то динамік стане в пригоді", — пояснив директор.

Для надійності за відсутності електроенергії було передбачено резервний блок живлення.

"Сирена спрацьовуватиме автоматично при оголошенні тривоги. Так само автоматично відчинятимуться двері", — додав Олександр Романчук.

Нагадаємо, на початку липня експерт розповів про автоматичні двері для сховищ Києва за 48 млн грн. Перший такий пристрій автоматизованого відкриття бомбосховища вже з'явився в одній із будівель цивільного захисту в Дарницькому районі столиці.

А в червні ми писали про те, чому в Києві закриті укриття. Столична влада тільки намагається розібратися з проблемою закритих бомбосховищ у місті. При цьому в деяких мікрорайонах і житлових кварталах Києва взагалі немає укриттів.