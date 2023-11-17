"Може стати нокаутуючим ударом": як Україна використовує проти РФ хакерів

Для того, щоб робота проти окупантів в інформаційному просторі стала ефективнішою, державі необхідно впорядкувати подібні процеси.

Related video

Кібератаки і соціальна інженерія можуть наблизити перемогу України у війні з Росією, якщо посилити і правильно використовувати ці інструменти. Таку думку висловив керівник компанії Griselda Олексій Теплухін в інтерв'ю Фокусу.

Він зазначив, що Україні дуже потрібно працювати в напрямку OSINT — розвідки за відкритими джерелами. Бо головний ресурс противника зараз — "стада слухняних холопів, яких можна заганяти погрозами, і вони валитимуть на штурми". Тому однією з важливих складових російсько-української війни стала соціальна інженерія, яка дає змогу впливати на противника.

"Наприклад, по-різному впливати на різні національності, які живуть у Росії. Це те, що може дати несподівані результати. Ми розуміємо, щойно в Росії почнуться проблеми з поставками м'яса на фронт і т.д., і почнеться якась протидія влади — то все. Ми пам'ятаємо, чим закінчилася Перша світова війна — солдати з фронту сказали: "навіщо нам воювати, не хочемо перемоги, а хочемо додому". Якщо ми досягнемо цього, то не доведеться знищувати окупантів у таких кількостях", — зазначив Олексій Теплухін.

Це передбачає, зі свого боку, і роботу із соціальними мережами, і кібератаки, і злом сайтів, радіостанцій і телевізійних мереж.

"Я не експерт у хакерській справі, але мені здається, що це дуже перспективна штука. Я не знаю ефективність таких методів соцінженерії, вони можуть діяти точково і бути ефективними. Якийсь студент із КПІ посидів після роботи, хакнув "РЖД", порушив роботу, злив інформацію — і воно спрацювало. Це дуже корисно і додає українцям якийсь відсоток, умовно, 10 очок успіху", — сказав Олексій Теплухін.

Важливо

Stop war in Ukraine: у Spotify зламали акаунти російських співаків і закликали зупинити війну

Він також наголосив, що навіть такі речі, як хакерські атаки на ресурси російських окупантів, мають перетворитися на системну роботу І насамперед над тим, як підхопити хаос, який створюють у РФ, має замислитися держава.

"Якщо хакер працюватиме у зв'язці з ефективним підрозділом із таким самим завданням, то додасть не 10, а 30 очок. Коли фронт почне тріщати, не виключено, що саме це може стати нокаутуючим ударом", — зазначив керівник компанії Griselda.

Олексій Теплухін також детальніше торкнувся теми розвідки за відкритими джерелами, назвавши її досить різнобічним явищем, яке виконує величезну кількість завдань. Це може бути цілевказівка, підтвердження цілей, пошук військових злочинців та їхніх зв'язків, пошук інформації щодо військово-промислового комплексу. За його словами, даних в інтернеті така кількість, що дослідити їх усі просто неможливо. І тому потрібно створювати програмні інструменти, таких програм уже є дуже багато, зокрема західних, потрібно ними користуватися.

Як приклад він навів історію про австрійця, який показав українцям програми, доступні для OSINT-аналітики

" Він показував одну досить цікаву систему, яка сканує Telegram, притому глибше, ніж я собі уявляв. Там є функція "Хто є поблизу", яка дає змогу встановити місцезнаходження людини. Для Big Data є цікавіші застосування, наприклад, якщо ця людина часто з'являється з іншою в одних локаціях, і таких людей десяток, а потім троє з них відмітилися в соцмережі, що вони — військовослужбовці, то ти знаєш 10 військовослужбовців", — пояснив керівник компанії Griselda.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Одного прориву не буде": інтерв'ю з Олексієм Теплухіним про технологічний стрибок України".

Нагадаємо, у серпні ми писали про те, що хакер отримав майже мільйон доларів і пожертвував гроші ЗСУ. Представники благодійного фонду, яким "білий хакер" перерахував гроші, закликали інших кіберзломщиків приєднатися до такої ініціативи.

А наприкінці липня стало відомо про те, що хакери зламали пошту офіцера РФ, причетного до ракетних ударів. У листах Володимира Касаткіна знайшлося багато документів, які розкривають методи роботи і проблеми ЗС РФ.