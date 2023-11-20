"Металевий літій" поліпшить можливості батарей майбутнього: що вигадали вчені з Китаю

Технологія ASEI, що дає змогу об'єднувати в одному аноді шари з різних матеріалів, допоможе створити нове джерело енергії з високою щільністю, вважають фізики.

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Металевий літій, обраний для анодів акумуляторів через його вищу щільність енергії порівняно з іншими матеріалами, є розумним вибором для більш батарей майбутнього з поліпшеною щільністю, вважають дослідники з китайського з Університету Цинхуа. Про це повідомляє науковий портал Sci Tech Daily.

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У своїй опублікованій науковій роботі вчені зазначають, що металевий літій-анод наразі нестабільний і легко реагує з електролітами з утворенням міжфазного кордону твердого електроліту (SEI). На жаль, природний SEI крихкий, що призводить до погіршення його терміну служби та продуктивності.

Різні конструкції меж розділу електрод-електроліт, що сприяє практичному перегляду конструкції літій-металевих електродів Фото: Sci Tech Daily

Як один із варіантів розв'язання проблеми дослідники пропонують використовувати технологію ASEI — вона дає змогу об'єднувати в одному шарі матеріали з різними властивостями. ASEI виправляє деякі проблеми, з якими стикається літій-металевий анод, щоб створити безпечніше, надійніше і ще потужніше джерело енергії, яке можна з більшою впевненістю використовувати в електромобілях та інших подібних додатках.

Полімерні шари за технологією ASEI мають достатню регульованість за своєю конструкцією, при цьому міцність і еластичність легко регулюються. Полімерні шари також мають функціональні групи, аналогічні електролітам, що робить їх надзвичайно сумісними. Ця сумісність є однією з основних сфер, якої не вистачає іншим компонентам. Неорганічно-органічні гібридні шари найкраще підходять для зменшення товщини шарів і помітного поліпшення розподілу компонентів всередині шарів, що покращує загальні характеристики батареї.

Дослідники головним чином хотіли б бачити поліпшення адгезії шарів ASEI до поверхні металу, що загалом покращує функціональність і довговічність батареї. Додатковими областями, які потребують деякої уваги, є стабільність структури та хімічного складу шарів, а також мінімізація товщини шарів для поліпшення щільності енергії металевих електродів. Щойно ці проблеми будуть вирішені, шлях до створення поліпшеної літій-металевої батареї можна вважати більш реальним, зазначають дослідники.

Раніше Фокус повідомляв, що нові електроліти можуть стати революцією у виробництві батарей. Фізики зробили твердотільний акумулятор з хорошими характеристиками та невисокою собівартістю, що відкриває шлях до впровадження нової технології.