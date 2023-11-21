Дивись рекламу або чекай: YouTube став сповільнювати відео в браузерах із блокувальниками

Користувачі помітили зниження швидкості завантаження відеороликів у Firefox із розширеннями для блокування реклами, але в Google запевняють — це не залежить від браузера.

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YouTube став працювати повільніше в браузерах Firefox, оснащених розширеннями для блокування реклами, ніж у Chrome від Google, що свідчить про нововведення з боку пошукового гіганта. Про це повідомляє портал 9to5Google.

Користувачі міжнародного форуму Reddit зазначили таку особливість поведінки браузерів. Один із користувачів опублікував відео, на якому видно, як YouTube завантажується в Firefox зі значною затримкою. Протягом кількох секунд сторінка практично порожня, на ній відображаються фонові елементи, але немає супутнього контенту, і лише після паузи завантажується як зазвичай.

Можна було б припустити, що це просто проблема з підключенням, але відео досить чітко показує, що це відбувається саме через затримки з боку Google. При підробці користувацького агента Firefox, щоб він виглядав як Chrome, YouTube завантажується повністю як зазвичай. Часу очікування не потрібно, а завантаження загалом відбувається значно швидше.

Інший користувач знайшов на YouTube.com код, який показує в скрипті функцію "тайм-ауту", яка змушує користувачів чекати п'ять секунд перед завантаженням сторінки. Однак деякі вважають, що це може бути пов'язано з придушенням блокувальників реклами. Сам код, схоже, не вказує конкретно на Firefox, але деякі користувачі виявили, що використання фільтра для цього коду, схоже, скорочує час завантаження.

Скрипт із фуекцією "таймауту" сервісу YouTube Фото: Скриншот

Портал 9to5Google звернувся за коментарем до Google й отримав таку відповідь:

Щоб підтримати різноманітну екосистему авторів по всьому світу і надати мільярдам доступ до їхнього улюбленого контенту на YouTube, ми зробили спробу спонукати глядачів, у яких увімкнено блокування реклами, дозволити рекламу на YouTube або спробувати YouTube Premium, щоб користуватися сервісом без реклами. Користувачі, у яких встановлено блокувальники реклами, можуть зіткнутися з неоптимальним переглядом, незалежно від того, який браузер вони використовують.

Іншим поясненням може бути просто технічна помилка, але яка саме, сказати складно. Firefox дійсно працює на рушії браузера Gecko на відміну від більш широко використовуваного Blink у Chrome, Edge та інших, а також WebKit, який використовується в Safari, але підміна браузера розширенням не змінює використовуваний рушій, що, знову ж таки, припускає, що це якось пов'язано конкретно з Firefox.

Раніше Фокус повідомляв, що YouTube заблокував україномовну версію документального фільму "Екоцид" про злочини РФ. Україномовну версію фільму заблокували відразу після публікації, імовірно, через масові скарги росіян.