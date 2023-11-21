Ізраїль уперше застосував лазерну ППО: система Iron Beam вразила ракети ХАМАС, — ЗМІ

Лазерна зброя обходиться набагато дешевше за ракети ППО і може стріляти нескінченно, поки є доступ до електроенергії, але у неї є низка своїх недоліків, кажуть експерти.

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Напередодні Ізраїль використав лазерну систему протиповітряної оборони Iron Beam ("Залізний промінь") для перехоплення ракет у секторі Газа, за кілька років до того, як її планували впровадити. Про це повідомляє видання Newsweek із посиланням на армійського кореспондента ізраїльського "Каналу 14", а ізраїльські військові ніяк не прокоментували застосування такого озброєння.

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Iron Beam, комплекс із лазером високої потужності, вироблений компанією Rafael Advanced Defense Systems, був розроблений для перехоплення дронів, ракет і снарядів малої дальності. Його розгортання було заплановано на 2025 рік і спрямоване на доповнення наявної ізраїльської системи ППО "Залізний купол".

Система використовує необмежений запас пострілів і може бути інтегрована на кілька платформ. Колишній прем'єр-міністр Нафталі Беннетт назвав її "лазерною стіною", а торішні випробування показали, що вона успішно знищує ракети, міномети, дрони та протитанкові снаряди.

Як зазначає Newsweek, перевага "Залізного променя" полягає в тому, що у нього не можуть закінчитися боєприпаси. Це також робить його експлуатацію більш рентабельною. Ракети "Залізного купола" (Iron Dome) оцінюються приблизно в 50 000 доларів кожну, тоді як вартість запуску Iron Beam дорівнює вартості електроенергії, витраченої на постріл.

Девід Гемблінг, британський військовий експерт, розповів Newsweek, що Iron Beam може продовжувати стріляти, "поки в нього є джерело живлення, з ціною за постріл, можливо, в долар. Він може швидко перемикатися з однієї цілі на іншу, а потім наносити удари зі швидкістю світла, швидко збиваючи ракети, поки вони летять".

Однак лазерна зброя поки що не ідеальна. Наприклад, лазеру потрібно кілька секунд впливати на об'єкт, щоб його знищити. Ще одна проблема полягала в тому, що ракети або дрони можуть бути покриті термостійким матеріалом, що зробить "Залізний промінь" марним. А ще лазер не працюватиме і в поганих погодних умовах (дощ і туман), тому інженерам потрібно ще попрацювати над удосконаленням системи.

Раніше Фокус розповідав, що компанія EOS представила потужну лазерну гармату Dazzler. Лазерна зброя потужністю 500 Вт виводить з ладу оптику безпілотників і вважається зброєю "м'якого ураження".