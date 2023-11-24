Від криптовалют до блокчейну: Як новітні технології трансформують фінансовий сектор

Україна здійснила значні кроки у розвитку цифрових фінансів за останні кілька років, в основному зосередившись на підвищенні доступності та зручності державних послуг. Про ці та інші досягнення Олександр Лимар розповів у бесіді.

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Олександр Лимар – засновник компанії "Universal Finance Assistant", яка спеціалізується на фінансових та юридичних послугах, а також засновник адвокатського бюро "Лимар і Партнери". Активно веде свій блог у Facebook, де багато розповідає про інноваційні фінансові інструменти, а також активно коментує цю сферу для українських ЗМІ. Сьогодні ми з ним поговорили про те, що чекає українські та світові фінанси у недалекому та далекому майбутньому.

Як, на вашу думку, розвивається фінтех-індустрія порівняно з традиційним банкінгом у сучасних умовах?

Розвиток фінтех-індустрії, порівняно з традиційним банкінгом, можу охарактеризувати як динамічний та інноваційний. Ця галузь швидко адаптується до змін у технологічному та споживчому ландшафті, що надає їй вагому перевагу у відносинах з традиційними банками.

Згідно з дослідженням McKinsey, доходи у фінтех-секторі протягом наступних 5-7 років будуть зростати майже утричі швидше, ніж у традиційному банкінгу. Тобто річне зростання доходів фінтех-індустрії очікується на рівні 15%, у порівнянні з 6% річного зростання традиційного банкінгу. Це, на мою думку, вражаючий показник, який свідчить про значний потенціал фінтех-компаній у найближчому майбутньому.

Це особливо вражає, враховуючи, що всього чотири роки тому деякі сегменти фінтех-індустрії боролися з фінансовими труднощами на глобальному рівні, значною мірою покладаючись на оптимізм і підтримку своїх інвесторів

А можете уточнити про які суми йдеться?

Якщо говорити про номінальні показники, то, наприклад, Boston Consulting Group прогнозує, що до 2030 року доходи від фінтеху можуть зрости в шість разів: з 245 мільярдів доларів до 1,5 трильйона доларів.

І що це означає для галузі в цілому?

Якщо прогноз справдиться, то фінтех стане значною частиною світового фінансового ринку і буде займати понад 7% від загального обсягу доходів у сфері глобальних фінансових послуг. До прикладу, маючи зараз всього 2% частку від загальних доходів, фінтех все одно помітнопосилив свою присутність на ринку.

А чому деякі країни ефективніше адаптуються до нововведень у галузі цифрових фінансів, а інші – мають значно повільніший темп?

Ефективність адаптації країн до нововведень у галузі цифрових фінансів залежить від кількох ключових чинників. Проте перш за все, на мою думку, — це регуляторна підтримка. Країни, де законодавство сприяє інноваціям або хоча б не не перешкоджає їх розвитку, зазвичай швидше еволюціонують у фінтех-сфері.

Ще однією важливою складовою, яка сприяє адаптації до цифрових фінансових нововведень, є фінансова інклюзія. Наприклад, у регіоні Азії та Тихого океану, особливо в Китаї, Індії та Південно-Східній Азіяї фінтехи допомагають збільшувати доступність фінансових послуг. Тому ці регіони мають великий потенціал для зростання, зокрема через досить високу частку населення, яке залишається поза банківською системою.

Як приклад можна порівняти Україну з ЄС? Наші громадяни, які виїхали вимушено біженцями закордон відзначають, що у нас технології у банківському секторі розвиваються швидше, ніж навіть в деяких європейських країнах.

Так, це досить слушне порівняння. В нашій державі, де можливості для оперативнішого ухвалення та реалізації нових технологій на законодавчому рівні значно вищі, ніж у більш забюрократизованих системах, як у ЄС. Це дозволяє швидше адаптуватися до змін і застосовувати інноваційні рішення у фінансовій сфері.

Але, з іншого боку, для нашої держави є інша проблема: важче знаходити інвесторів через вищий інвестиційний ризик.

Які ключові нововведення в галузі цифрових фінансів були реалізовані в Україні в останні роки?

Україна здійснила значні кроки у розвитку цифрових фінансів за останні кілька років, в основному зосередившись на підвищенні доступності та зручності державних послуг.

Безумовно, ключовим досягненням у цьому напрямку можна вважати запровадження додатку "Дія", який став основою нової цифрової екосистеми нашої держави. І став плацдармом, на основі якого впроваджуються нові інноваційні рішення.

Зокрема Україна стала першою країною у світі, яка надала цифровим паспортам такий самий юридичний статус, як і традиційним паперовим, для внутрішнього використання.

Також Україна є однією з небагатьох європейських країн, що мають повністю цифрові водійські посвідчення. Водночас була запроваджена швидка цифрова реєстрація бізнесу тощо.

Які основні фактори сприяли світовому розвитку необанків?

Процес активного розвитку необанків розпочався не сьогодні. Був пройдений досить важкий шлях на міжнародному рівні, який розпочався у такому вже далекому 2010 році. Додатковим каталізатором цього процесу стала пандемія коронавірусу у 2020 році.

Основними факторами, які сприяють світовому розвитку необанків, є зростаючий попит на цифрові фінансові послуги, зручність використання, цілодобова підтримка клієнтів та доступність кредитних та депозитних продуктів, не виходячи з власного дому. Ці фактори зробили необанки привабливими для великої незадоволеної аудиторії.

За даними World Bank Group, близько 1,4 мільярда людей у світі залишаються без банківських послуг, що створює значні можливості для зростання як нових, так і існуючих необанків.

А які країни найактивніше впроваджують технологію необанків у себе?

Однією з країн, яка демонструє вражаюче зростання в секторі необанків, є Бразилія, де майже половина населення вже користуються послугами необанків. Найбільший необанк Латинської Америки, NuBank, має понад 48 мільйонів користувачів і залучив капіталовкладення на суму 4,1 мільярда доларів з моменту свого запуску у 2012 році.

В Індії, де близько третини населення користуються послугами необанків, успіх необанків обумовлений залученням незабезпечених та недостатньо забезпечених банківськими послугами осіб, а також використанням альтернативних методів кредитного скорингу.

А яке місце Україна посідає на світовому рівні запровадження необанків? Ми ж досить активно за останні декілька років просунулися у цьому плані. Чи не так?

Наша держава дійсно зробила значний прогрес у цій галузі останніми роками. Зараз у нас існує кілька помітних необанків, серед яких особливо виділяється Monobank з високим рейтингом довіри згідно зі світовими рейтингами, що відображає задоволення та довіру клієнтів.

За останні шість років його клієнтська база збільшилася більш ніж у шість разів, що значно перевищує темпи зростання найбільших традиційних українських банків. І знову ж таки розвиток цієї технології пришвидшився і став значно легшим і доступнішим після запровадження і імплементації дистанційної автентифікації та поширеності електронного підпису.

Яку роль відіграє ринок криптовалют у сучасному ландшафті фінансових інновацій?

Якщо коротко сказати, то відіграє значну і дуже важливу роль. Якщо відповідати трохи розширене, то варто зауважити, що попри те, що у світі немає однозначного ставлення до криптовалютних активів, їх присутність і впливовість не помічати уже просто неможливо.

Прихильники криптовалют вважають їх демократизуючою силою, яка прибирає контроль над емісією частини грошових потоків від центральних банків та Уолл-стріт. Проте, критики зазначають, що відсутність регулювання в цій новій галузі сприяє злочинності, терористичним організаціям, а також веде до значних коливань на ринку та великого споживання електроенергії.

Криптовалюти та блокчейн стали основою для швидшого розвитку децентралізованих фінансових послуг, які надають доступ до фінансових послуг: інвестування, кредитування та торгівлі без необхідності використання застарілих бюрократичних процедур.

Які стратегії інвестування набирають популярності в умовах економічної невизначеності?

В період невизначеності головним завданням є не примноження, а збереження раніше накопиченого капіталу. А точніше його купівельної спроможності після інфляційних і девальваційних тенденцій.

Однією з ключових стратегій є диверсифікація інвестицій, яка включає розподіл капіталу між різними активами та секторами для мінімізації ризиків.

Також значною популярністю користується інвестування в цінні метали, такі як золото, яке традиційно вважається "безпечною гаванню" під час економічних потрясінь.

Безумовно, варто розумно розподіляти наявний капітал і з точки зору того, щоб у разі необхідності мати швидкий доступ до нього. Для цього якусь частину рекомендую тримати у так званих "високоліквідних активах". До них відноситься готівка, депозити до запитання (тобто кошти на поточних банківських рахунках), а також короткострокові урядові облігації.