Сигналізація, підсвічування і навіть ваги: українець створив унікальні "розумні" рюкзаки (відео)

Власник може керувати системами за допомогою мобільного додатка. Рюкзаки також оснащені датчиками, які попереджають користувача про забуті речі і захищають вміст від намокання.

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Студент Вінницького національного технічного університету Владислав Присяжний створив унікальний винахід — рюкзак із сигналізацією та безліччю корисних функцій. Детальніше про розробку українець розповів у сюжеті, який вийшов на місцевому телеканалі ВІТА ТВ.

Метою Владислава було розробити щось сучасне та практичне водночас. Завдяки спеціальним датчикам, рюкзак може повідомляти, наприклад, про пролиті напої або потрапляння вологи через дощ чи сніг, таким чином, можна запобігти намоканню документів та обладнання. Рюкзак керується за допомогою спеціального застосунку, який може вмикати та вимикати вбудовані в рюкзак світильники.

"Рюкзаки глибші, тому що в них потрібно перевозити більше речей. Але, що важливо, оскільки вони глибші, вам потрібно освітлювати те, що ви несете всередині. Ми часто використовуємо ліхтарики, щоб підсвітити їх, але ми подумали, що можемо автоматизувати це. Тож підсвічування вже в рюкзаку", — пояснив журналістам розробник незвичайного рюкзака.

Винахідник із Вінниці створив рюкзак, здатний вражати користувачів підсвічуванням Фото: trump-golf

Рюкзаки вінничанина також оснащені датчиками, які розраховують вагу і попереджають користувача про забуті речі.

"У багатьох людей виникають проблеми зі спиною, тому що вони носять важкі речі. Особливо у школярів і студентів. Якщо заздалегідь брати з собою тільки необхідну вагу, то спина буде здоровою", — вважає Владислав Присяжний.

Відомо, що на розробку у Владислава пішло три роки. Винайдений ним модуль коштує 1500 грн, його можна інтегрувати в будь-який рюкзак. Зазначимо, що це — не перший технічний винахід українця. У вересні 2023 року стало відомо, що студент придумав пристрій, здатний охолоджувати напій або їжу. Технічне пристосування UnWave допомагає досягти комфортної температури для їжі або напоїв, істотно знизивши час очікування.

Нагадаємо, на початку вересня ми писали про те, що в Україні створили РЕБ-рюкзак Kvertus для військових. Обладнання успішно пройшло випробування і перші екземпляри вже передали українським військовим у зону бойових дій.

А на початку жовтня 2020 року Google презентувала "розумний" рюкзак, який вміє керувати смартфоном. Jacquard Tag можна перевести у віброрежим, а заряджати — через USB.